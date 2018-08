Gustavo Bou: "Es difícil competir contra Boca y River en el mercado de pases"

Mientras se aproxima el inicio de la Superliga y los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores, Gustavo Bou, delantero de Racing, se refirió a las diferencias económicas que hay entre Boca y River y el resto de los equipos del fútbol argentino.

“Es difícil competir contra Boca y River en el mercado de pases”, aseguró el atacante.

La Pantera, como lo apodan, dejó en claro que: “Racing está haciendo todo lo posible para armar un gran equipo, dentro de las posibilidades que tenga. Ojalá podamos hacer un gran año con el equipo que tenemos y con los que llegan”.

Si bien River, el próximo rival de La Academia en la Copa Libertadores, aún no se reforzó de cara a la temporada 2018/2019, el plantel que tiene es de gran jerarquía y difícil de igualar por algún otro club. Ante esta situación, Bou aseguró que podrán pelearle de igual a igual, tanto al Millonario, como al Xeneize, si consiguen jugar como quiere Eduardo Coudet.

“Me gusta la manera del Chacho, de querer ir a presionar arriba, de querer recuperar la pelota en el campo rival. Es un ritmo que si uno trata de aguantarlo los 90 minutos, sabemos que tenemos grandes posibilidades de convertir y poder ganar el partido”, señaló.

Respecto de su compañero y una de las figuras del plantel, Ricardo Centurión, Bou señaló: “Hoy en día ha madurado muchísimo. Es más contundente a la hora de encarar o buscar el arco. Antes, por ahí él era más del firulete, de pasar a uno o dos y no se daba cuenta que a la hora de definir o dar un pase se olvidaba, volvía para atrás y los volvía a pasar. Hoy en día te pasa una vez y busca el arco o a un compañero para poder definir”.

Por otra parte, el delantero confesó que en 2014 y 2015, años en los cuales demostró un gran nivel, esperó el llamado para integrar el seleccionado argentino. “Cuando uno rinde partido tras partido y estando en un club grande, se ilusiona con un llamado de la Selección”, señaló.

Sin embargo, y a pesar de que en aquel momento el llamado no llegó, el goleador aseguró: “El sueño que yo tengo no me lo va a sacar nadie y seguiré luchando para que en algún momento se me cumpla poder estar en la Selección. Para eso la tengo que romper en el club que estoy, tengo que tener una continuidad de muy buenos partidos y hacer goles”.

"Ganar la Libertadores"

En cuanto al objetivo que tendrá el conjunto de Avellaneda en el encuentro ante el Millonario, contó: “Lo primero es ganar, después que no te conviertan de visitante. Tenemos que plantarnos y trabajarlo como venimos trabajando en la pretemporada”.

Y reveló cuál es el deseo de todo el mundo académico. “El sueño es ganar la Libertadores. Es algo que quiero, que quiere todo el hincha de Racing, mis compañeros, el cuerpo técnico. Ojalá podamos ser nosotros los que la podamos levantar”, dijo esperanzado.