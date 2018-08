La jugada de Manu que la NBA eligió entre las 100 mejores

Mientras el mundo del básquetbol aguarda una confirmación oficial de Emanuel Ginóbili sobre su futuro en la NBA y en San Antonio, la liga estadounidense seleccionó una jugada del bahiense en un ranking.

Se trata de un crossover de Manu a Toronto Raptors, en una jugada vistosa que mereció el puesto 38 en la calificación de la NBA.

Mirá la jugada del escolta que eligió la competencia:

At #38 of the TOP 100 HANDLES from the 2017-18 season... @ManuGinobili of the @Spurs! #NBAHandlesWeek #BESTofNBA pic.twitter.com/BjsVbJWbXE