Oyarbide dijo que está ansioso por declarar y aseguró que nunca se reunió con Baratta fuera de su juzgado

El exjuez Norberto Oyarbide manifestó hoy su deseo de presentarse "ahora mismo" a prestar declaración indagatoria en la causa por presuntas coimas en obras públicas al tiempo que aseguró que va a decir "todo" lo que sabe, y que nunca tuvo una reunión con Roberto Baratta fuera del juzgado.

"Quisiera ir ahora mismo al juzgado pero no he recibido notificación, me enteré por los medios que estoy entre los nominados para prestar declaración indagatoria. Esto es un escándalo porque generó un revuelo que me ha preocupado", dijo Oyarbide.

"Me siento con expectativa y muchísimos deseos de decir las cosas verdaderas y además quiero que se contraste lo que yo digo con lo que tiene (el juez Claudio) Bonadio y (el fiscal Carlos) Stornelli", añadió.

Oyarbide fue citado a prestar declaración indagatoria, al igual que la expresidenta Cristina Kirchner; el exsecretario de la Presidencia Oscar Parrilli; el exministro de Planificación Julio de Vido; y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; en la causa en la que se investiga una presunta asociación ilícita.

En esa investigación fueron detenidas en la madrugada del miércoles 11 personas entre los que figura Roberto Baratta, exfuncionario del ministerio de Planificación Federal.

"Jamás tuve una reunión con Baratta a quien conozco por la causa de Sueños Compartidos donde aparecía como involucrado un sector de funcionarios. Pensé que Baratta era mucho porque habla solo lo indispensable", expresó Oyarbide en declaraciones a C5N.

"Jamás hubo una reunión fuera del juzgado. Después pudieron existir llamados telefónicos desde el teléfono oficial del juzgado hacia el ministerio de Planificación pero no tengo la menor idea de quienes son los otros. No los he visto, no los conozco", agregó.

El exjuez aseguró que se presentará la próxima semana en el juzgado para confirmar que el hecho esté lo suficientemente claro y dijo que tanto el juez Bonadio con el fiscal Stornelli deberán dar las explicaciones referidas al origen del hecho en el que se lo involucra.

"Mi ansiedad es tan importante que estoy que me salgo de la vaina por ir en este mismo momento a (los tribunales de) Comodoro Py. De todos modos la semana que viene ahí estaré y expresaré todo lo que conozco sobre el tema", señaló.

"Manifestaré todo hasta donde llegue mi conocimiento, pero no conozco a ninguna de las personas mencionadas en los cuadernos", agregó.