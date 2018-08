Se vienen los libertarios y al centro le falta mostaza

--Buen día, Juan María. ¿Cómo te preparás mañana para disfrutar del feriado viendo al puntero eterno del fútbol argentino?

--Me parece muy bien que arranques con ese optimismo después del papelón en Barcelona, pero ojo que por ahí se les “pincha” el agrande. De todas formas, cuidado porque si también se empiezan a arrepentir los árbitros de fútbol en una de esas se les derrumba todo amigo...

--Uhhh. Qué juego sucio el tuyo. Mejor vayamos a lo nuestro porque si no en una de esas no terminamos el café en paz. ¿Tenés algo nuevo como para ir calentando motores?

--Sí, claro. Se vienen los libertarios.

--¿Te referís al Partido Libertario?

--Sí, se trata de la rama bahiense del partido político que se está formando en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, principalmente, sustentado en el pensamiento liberal de economistas como Javier Milei, José Luis Espert y Agustín Etchebarne, entre otros.

--Tirame el nombre de algún conocido

--Por ahora me pidieron reserva, pero de todas formas la mayoría está compuesta por personas jóvenes, de entre 20 y 30 años de edad. Muchos son estudiantes de la UNS, profesionales y microemprendedores, prácticamente sin militancia política. Ojo que se trata de un movimiento que ya abarca casi todas las provincias del país.

--¿Y cuándo empezarán a hacerse conocer en Bahía?

--En los próximos días. Me dijeron que la idea es invitar a Milei y allí hacer el lanzamiento oficial del partido.

--Bueno, tendrán que tener cuidado que no se les sumen los viejos políticos profesionales que cuando ven algo que puede tener futuro electoral se lanzan de cabeza detrás de un puestito.

--Uff, esos abundan, incluso los capangas de un partido que ponen gente suya en otro nuevo por las dudas, porque si ese movimiento crece, ya tienen una pata adentro.

--Ya lo creo. El martes 28 me invitaron a una charla debate con Ricardo López Murphy sobre Argentina: presente y futuro. ¿Tendrá que ver con todo esto?

--Mmm alguno miembros del partido estuvieron haciendo gestiones para traerlo. Sí sé que en esa movida de López Murphy está Fabián Balut, quien fue candidato a intendente por el partido Recrear. Tanto el excandidato a presidente como Miley, Espert, López y Miguel Angel Boggiano expresaron públicamente su apoyo al Partido Libertario y a sus ideas.

--Recordame algunas por favor.

--Ya lo van a explicar ellos pero insisten por un sistema con menos impuestos y más incentivos a la inversión, con un Estado pequeño pero fuerte que cumpla con su rol y no que sea una aspiradora de recursos que siempre termina pagando el sector privado. El antipopulismo, querido amigo.

--Bueno, capaz algún concejal meten. ¿Quién te dice?

--Todo puede pasar en un país donde la gente la pasa mal. Lo que sí estoy seguro es que si alguno entra, ese va a ser quien no la pase mal.

--¿A qué te referís?

--¿No te gustaría ser concejal? Con algún pedido de informes, algún proyecto o proyectito, de vez en cuando, viernes, sábado y domingo tranqui y asomar la cabeza de vez en cuando te alcanza para llevarte unas 80 luquitas por mes.

--Uhh no generalices. Hay de todo...

--Te puedo reconocer algunas excepciones, pero para algunos es un trabajo muy cómodo, y no estoy haciendo diferencias entre oficialismo y oposición, incluso tienen un nivel muchísimo menor de exposición que el del intendente, a quienes muchos critican por su sueldo, pero hay varios casi desconocidos que, sin poner la cara, nos cuestan 112 mil pesos por mes a todos los bahienses. Y otros, tremendamente conocidos, que se esconden tanto que desde hace tiempo no se les escucha la vos.

--¿Estás hablando del que yo pienso?

--No sé en quién estarás pensando vos. Yo hablo puntualmente de Marcelo Feliú, apodado el Submarino desde hace tiempo, quien en estos momentos debería dejar de ocultarse en el lecho del mar y salir a la superficie para ocupar el puesto para el que fue elegido.

--¿Es únicamente él?

--No, pero de la oposición es la ausencia más rutilante. Igual te invitaría a revisar el listado de proyectos de cada uno y a separar la paja del trigo, es decir, diferenciar lo que se hace de taquito y lo que lleva dedicación.

--Ojo que pueden tildarte de antidemocrático...

--No creo que exigir instituciones mejores sea precisamente ir contra la democracia. Posiblemente me equivoque, pero en tiempos de crisis el esfuerzo de todos debe ser el doble. Y no me vengan con que están atados de manos y que no pueden hacer desde sus bancas más de lo que hacen.

--¿Por ejemplo?

--No es mi función pasarle letra a nadie, pero por ejemplo, en vez de levantar la mano religiosamente en cada aumento del boleto de ómnibus, o de oponerse demagógicamente, algunos podrían empezar a estudiar una reforma en serio del sistema para que la gente no tenga que pagar cada vez más. Lo mismo sucede con el asfalto, con las cloacas, etc, etc.

--Bueno, en menos de un año empieza la campaña, así que ahí seguramente habrá más movimiento.

--Por supuesto. “Vendrán caras extrañas...” dice el tango, y los que estuvieron callados viendo pasar muchas cuestiones importantes para la ciudad, especulando con hablar, denunciar o proponer según soplen los vientos electorales, volverán a asomar la cabeza. Ya falta poco, así que pronto los verás desfilar.

--Bueno, igual tenés que admitir que, a diferencia de otros cargos legislativos, la gente sabe dónde trabajan...

--Ni hablar, pero el caso de los legisladores provinciales y nacionales da para un capítulo aparte que te prometo comentar porque hay algún que otro becado de lujo.

--Bueno, pasemos al tema comercial a ver si podemos levantar un poco el ánimo.

--Mmm, cuesta en medio de una recesión que castiga duro, aunque para empezar con una buena te cuento que fue muy importante la operación de la firma Crexell en el muelle Multipropósito. Lograron sacarle al puerto de Zárate la logística de una gran perforadora para los pozos petroleros de Vaca Muerta y todo se hizo acá y a la perfección.

--Estos empresarios están dentro de la flamante Unión de Industrias y Servicios de la Patagonia ¿No?

--Sí, y están bregando por la unión de toda esa gran zona, con Neuquén y Bahía como cabeceras. Por lo que pude averiguar se va a continuar con este tipo de cargas que posiciona a White como el puerto de Vaca Muerta.

Una de cal y de arena para el comercio

--¿Algo más?

--Una buena y una mala.

--Empezá por la buena.

--Ok. Se viene una importante transformación en la estación de Alem y Florida. El cambio ya comenzó, están terminando la ampliación sobre el terreno adjunto sobre Florida para circunscribirlo como sector de servicios varios: lavadero, lubricentro, etc. Además van a poner nuevos surtidores de naftas y GNC.

--¿En la esquina va una Full?

--Sí, va a ser mucho más grande que la actual y va a mejorar mucho a esa estación que pertenece a la familia Estivill y que también es propietaria de la que está frente al Teatro Municipal y a la de 17 de Mayo y Don Bosco.

--¿Y la mala?

--Tiene que ver con Mostaza. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que al inversor se le debe haber acabado la plata. En agosto a más tardar estaba prevista la inauguración y por ahora no pasa nada.

--¿Se cayó el proyecto?

--Mmmm nadie me lo confirmó pero esta todo parado en un sector de la Galería Peuser, en calle O’Higgins. Habrá que ver cómo sigue esta historia, sobre todo después del gran interés que despertó con las gestiones iniciadas para contratar unas 75 personas a fines de mayo y comienzos de junio.

--Supongo que antes se inaugurará la semipeatonal de calle Alsina.

--Eso sí te lo firmo.

Una causa judicial que dio que hablar

--¿Te acordás del caso Herro y su herencia?

--Sí, me acuerdo del caso, de la posible vinculación de la exdiputada María Marta Corrado, pero no los detalles.

--Se investiga una posible estafa generada por familiares del contador bahiense asesinado en Cariló en 2005, entre quienes figura Corrado por haber estado casada con Eugenio, hermano de la víctima. Se cree que los Herro simularon ventas de las propiedades del contador para licuar la herencia que le correspondía a Maximiliano Rodríguez Labastía, quien para entonces estaba en medio de un proceso judicial de filiación y luego se comprobó que era hijo natural del contador y único heredero.

--Bien, ahora estoy al tanto. ¿Qué novedades tenés?

--Mirá, además de las ventas simuladas del chalet de Cariló y un piso en La Plata, entre otras propiedades, en el marco de la causa se había secuestrado parte de una colección de armas de fuego pertenecientes al contador asesinado.

--Sí, te sigo...

--La novedad es que la Cámara Penal de Bahía Blanca frenó la destrucción de esas armas, que había dispuesto el juez en lo Correccional Gabriel Rojas.

--No entiendo por qué se había ordenado la destrucción.

--Porque para el juez de primera instancia ya no tenían dueño, aunque la fiscalía apeló y la Cámara le dio la razón, teniendo en cuenta que las armas forman parte de la herencia de Adolfo Herro, pese a que fueron secuestradas durante un allanamiento en la casa de su hermano Eugenio.

--Ah, ahora entiendo. ¿Y cuántas armas son?

--Son 6. Dos fusiles de repetición calibres 223 y 30.06; tres revólveres calibres 357 magnum, 44 magnum y 38 y una pistola semiautomática calibre 7.65.

--¿Y la causa principal en qué estado se encuentra?

--Seis de los imputados están cerca de ir a juicio. Se trata de los hermanos de la víctima, Eugenio Valentín y Gustavo Adolfo Herro y sus allegados Hugo Osvaldo Adobatti, Juan Alberto Marini, Enrique Mario Pérez Ronda y María Josefa Rodríguez. Corrado, en tanto, espera fecha de indagatoria, teniendo en cuenta que su proceso se demoró porque hasta fines de 2017 mantuvo los fueros parlamentarios.

-¿Tenés algo más de los Tribunales?

--Sí, que el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó los nombres de dos conjueces para la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

--Mirá vos, ¿qué son los conjueces?

--Son matriculados para ejercer el Derecho que pueden suplantar a los jueces titulares, según lo que marca la ley 27.439.

--Todos los días aprendo algo nuevo. ¿Y de quién se trata?

--La comisión de selección de magistrados del Consejo, a través del dictamen 88/18, puso en conocimiento del Ejecutivo los nombres de Nair Rúppel, secretaria del Juzgado Federal N° 1 local y Jorge Ignacio Rodríguez Berdier, secretario del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.

--¡Bien! Felicitaciones para ellos.

--Así es. Me decía un boga amigo que al pampeano no lo conoce, pero que la doctora Rúppel siempre mostró un gran compromiso con la función. Y hablando de bogas, te completo que sigue funcionando el consultorio jurídico gratuito en los barrios.

--Es una buena iniciativa la del Colegio de Abogados, la Muni y la UNS para acercar el Derecho a la gente.

--Es cierto. Me dijeron que el martes -como los primeros y terceros martes de cada mes- atenderá en la exterminal de ómnibus, de 9 a 12 y por orden de llegada. Los últimos miércoles del mes, en la delegación Villa Rosas y los primeros y terceros lunes, en el Nido de Villa Nocito, Manuel Molina al 2100.

--Ok. Buena data. Se la voy a pasar a un gomía del barrio que anda con algunos problemitas conyugales, je.

--Dale, y te cuento una más para ir cerrando.

--Te sigo. Avanti.

--Ante tanta crisis económica mi amigo el Cherry, capanga de la peña Don Pedro, me contó que varios profesionales se propusieron hacer más que un picadito de fútbol en la Liga Interprofesional de Deporte Amateur y tender hacia fines solidarios.

--Buena idea.

--Sí. Ayer empezaron con Don Orione y seguirán el sábado próximo con esa institución. Por ahora llueven propuestas, veremos con qué nos sorprenden.

--Te tiro la última antes de despedirnos.

--Dale.

--Hay uno en la muni que quedó muy calentito con los chismes que me tiraste la semana pasada.

--Epa. ¿Quién es?

--El Jefe de Gabinete, César Tomassi.

--Sí, algo me llegó. Igual que olviden de imaginarse que me van a poder callar. Y te digo más, para la semana que viene preparate porque puede venir otra del mismo estilo para alquilar balcones. A veces los peores enemigos los tenés adentro.

--Me dejás con la intriga...

--Bueno dale, ahora sorpréndeme vos pagando el café.

--Ok, nos vemos el próximo domingo.