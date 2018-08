“Siempre es una motivación jugar un nivel superior”, reconoció Albizu

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

Con mucha expectativa afrontará el equipo mayor femenino de El Nacional, desde esta noche, el Provincial de Clubes, certamen que entregará dos plazas al próximo Torneo Federal.

"Este torneo lo encaramos con la idea de tener competencia, de cumplir y de jugar con otros equipos diferentes al torneo local. Vamos a jugar con lo que tenemos, sin refuerzos, porque la idea es que se muestren las jugadoras del club y que crezcan las más chicas. Siempre es una motivación jugar un nivel superior", le contó a "La Nueva.", la entrenadora Viviana Albizu.

El celeste se presentará a las 20 en el Delfo y Pacífico Ciccioli ante Ferro de Olavarría, el subcampeón -a nivel Federal- de la edición 2017. Dirigirá una dupla de árbitros de nuestro medio: Mariano Enrique y Nicolás Onorato.

"A Ferro ya lo conocemos, tiene cinco refuerzos; nos va a dar una medida el debut para saber en qué nivel estamos. Y Círculo Penitenciario es campeón en La Plata; sé que son intensas, pero no tengo mucha más información porque será la primera vez que las enfrentemos. Creemos que va a ser un grupo competitivo por comentarios y estadísticas que veo", entendió la DT.

Los tres equipos mencionados integran la zona B, que será de ida y vuelta (es decir, jugarán cuatro partidos cada uno) y que comenzó el último sábado con victoria de Ferro, sobre Círculo, en Olavarría, por 53 a 30.

"Este formato es más ágil y tenés la posibilidad de jugar de local y no viajar tanto. Es un torneo accesible. Para nosotros es también mucho más económico y más tranquilo para poder jugarlo", admitió Albizu.

Luego del partido de hoy, por la segunda fecha (en la primera El Nacional tuvo libre), el celeste irá a La Plata el 25 del corriente, viajará a Olavarría el sábado 8 de septiembre, y cerrará la etapa como local, ante Círculo Penitenciario, el 22 de septiembre.

"Buscamos algo más que el torneo local, para motivar y para probar. Queremos levantar un poco el nivel, porque llega un momento en el que, inconscientemente, no mejorar más. Lo que más nos gusta a todas es jugar y hay que aprovechar, porque estos torneos antes no existían. Está bueno también que antes de un Federal haya un Provincial, para no tener que escalar a una competencia muy fuerte, muy cara, para jugar otra cosa. Estos torneos, que son intermedios, resultan un poco más económicos y nos sirven también para jugar. Irnos de un torneo local a una competencia tan fuerte como el Federal no era lo ideal. Chocar con Vélez o con Lanús, me encanta, pero la realidad es que nosotros estamos muy lejos de ese nivel por la forma que encaramos los torneos", contó la referente del básquetbol femenino y entrenadora de Independiente cuando en 2014, su equipo, con la base de jugadoras que desde el año pasado defiende la camiseta de El Nacional, quedó en la historia por disputar (junto a Barracas Central) la primera edición del Federal.

Una vez concluida la primera fase, los dos mejores de la zona, junto a los dos equipos que terminen en lo más alto de la zona A, integrada por Presidente Derqui, Social Alejandro Korn y Defensores de Glew, disputarán un Final Four previsto para el fin de semana del 6 y 7 de octubre.

De allí, dos equipos avanzarán al Torneo Federal.

"Nadia (Vrizz) y Belén (Tombesi) sabemos que son las dos pilares del grupo, pero el equipo en general está muy bien. Se nos va a complicar de visitante porque algunas chicas no pueden viajar, por trabajo. Pero tenemos un plantel largo y quiero afianzarlo cada día más, así que el mismo torneo me va a servir también en ese sentido, para que algunas jugadoras se afiancen en el equipo y me permita tener una rotación más larga", completó Albizu.

La cita está hecha.

El plantel celeste

Bases

Aldana Rodríguez

Luciana Ortíz

Victoria Pérez

Escoltas

Nadia Vrizz

Paulina Lazar

Morena Wentland

Nicole Abeldaño

Lucía Ortíz

Aleras

Josefina Calvento

María del Mar Angalupe

Ala-centros

Rocío Conti

Belén Tombesi

Centros

Aldana Chcair

Paz Roberson

Agustina Tévez

Cuerpo Técnico

DT Viviana Albizu

AT Javier Larrasolp

Ferro llegará sobre la hora y con una cara conocida

El rival. Ferro de Olavarría viajará a las 13 hacia nuestra ciudad. El equipo es conducido por Ramiro Bou y cuenta con Ornela Diez de asistente. Entre las 19 jugadoras que integran la lista de buena fe se encuentra la bahiense Marianella Leal, que integró equipos de Independiente cuando Albizu dirigió allí y que pasó por Estrella en nuestra ciudad.

El resto. El plantel de Ferro está integrado, además, por Valentina Casanovas, Sofía Cabrera, Bernarda Davant, Aldana Duarte, Camila Gómez, Verónica Ibarra, Lucía Juárez, María José Maceo, Máxima Mereles, Violeta Mondini, Bahiana Pesoa, Nayla Pittaluga, Cecilia Preisseger, María Emilia Ramadam, Delfina Rodríguez, Victoria Ruppel, Valentina Sak y Pamela Vandeirinho.