“No queremos que los chicos paguen un costo político”, dicen desde El Nacional

El rugby bahiense recibió este mediodía la notificación de la recategorización en el Regional Pampeano de rugby de uno de sus 3 participantes en la máxima división.

El Nacional pasó de jugar el Regional Pampeano B Campeonato (participan el 7º y 8º del TRP A más los cuatro mejores del TRP B), instancia en la que iría a tener como objetivo mantener la tercera plaza de la Unión de Rugby del Sur, a disputar el TRP B Reclasificatorio con los últimos 4 del TRP B y el 1º y 2º del tercer nivel (TRP C).

La decisión se basó en el reglamento y porque El Nacional no podría presentar su categoría M19, que desde el sábado venidero jugará su propio TRP en paralelo a los mayores.

“Tenemos que hacer nuestro mea culpa. No tenemos a los chicos de 19 para presentarlos. Tenemos que mirar para adentro. Hasta el momento de comenzar el Pampeano la tuvimos, pero ahora no contamos con todos los chicos como para afrontar el regional, con viajes incluidos. Se nos haría complicado”, explicó Mariano Marsili, entrenador del plantel superior celeste.

“Bien podríamos haber hecho lo de Los 50: cubrir el bache con chicos de la M17. Pero no queremos que los chicos paguen el costo político. Hoy no tienen edad para jugar al nivel de una M19. No queremos exponerlos por una plaza”, agregó.

El lugar de El Nacional -fue 7º en la fase clasificatoria del TRP A- será ocupado por Los Cardos de Tandil, club perteneciente a la Unión de Mar del Plata que se había quedado afuera de los cuatro primeros del TRP B.

“Aceptamos la situación de no contar con una M19. Lo demás es la cancha, dónde jugó cada uno. Los Cardos no pudo clasificar al TRP B Campeonato en la cancha. Ahora haremos el mejor papel posible. Nos habíamos preparado para jugar lo más arriba posible. La cancha demostró que no tuvimos tanta diferencia con los de la A, salvo Sporting y Mar del Plata”, agregó Marsili, ex jugador de la institución celeste.

“Será una crisis que tendremos que transformar en oportunidad para seguir creciendo. Si no lo capitalizamos no servirá. De eso se trata. Tenemos que mejorar en el juego y cómo somos como club. Los partidos en el regional los tendremos igual, no es que nos quedaremos sin jugar. Queríamos reflejar nuestro crecimiento”, agregó.

El Pampeano B Campeonato quedará con Universitario y Argentino como únicos representantes de la URS. Si el ganador de esa etapa es alguno de estos dos clubes y el TRP B Reclasificatorio lo obtiene El Nacional, esa tercera plaza de la URS en la A 2019 se decidirá entre ellos a dos partidos.

Primera fecha

El Regional Pampeano continuará el próximo fin de semana.

Con la salida de El Nacional y la inclusión de Los Cardos, así quedó la primera fecha del TRP B Campeonato: Argentino-Uncas, Los 50-Universitario y Los Cardos-Biguá.

El TRP B Reclasificatorio con El Nacional quedó así: El Nacional-Pueyrredón, Racing (Chivilcoy)-Santa Rosa y Unión del Sur-Los Miuras.