Gallardo habló del polémico video de Angelici: "no me sorprende nada", dijo el DT

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, lanzó hoy una dura crítica al presidente de Boca, Daniel Angelici, quien apareció en un video viral cantando junto a hinchas que insultaban al club de Núñez, al afirmar que "la imagen habla por sí sola" y debería "medirse" porque es un dirigente que "representa al fútbol argentino en el mundo".

"No tengo nada para decir porque la imagen habla por sí sola. No solo es el presidente de Boca, es el vicepresidente de la AFA y que nos representa en el fútbol argentino en el mundo. No me sorprende nada", aseguró.

En conferencia de prensa, Gallardo fue muy duro con Angelici después de que el presidente de #Boca cantara contra #River.

Igualmente, Gallardo aclaró que nadie está exento de que suceda una situación similar: "Le puede pasar a cualquiera porque todos somos hinchas, pero hay que medirse cuando uno tiene un cargo y hay que estar más frío sino a todos se nos sale la cadena y se complica".

En el mencionado video, los hinchas de Boca cantaban "quiero la Libertadores", y el presidente auriazul agregó -micrófono en mano- "y una gallina matar", para completar la oración.

Otro dolor de cabeza

Por otra parte, el "Muñeco" aseguró que "hay que estar calmo" ante las lesiones repentinas que sufrieron 3 jugadores de River (Montiel, Mayada y Scocco) alegando que frente a esas situaciones no se puede "hacer nada".

"Hay que tener tranquilidad, uno no espera estas situaciones, pero hay que estar calmo porque lamentablemente no podemos hacer nada", manifestó el técnico.

En ese sentido añadió: "Se lesionaron dos jugadores en la misma posición Camilo Mayada y (Gonzalo) Montiel que la semana que viene empezará a entrenar con normalidad, pero Camilo tendrá para unas semanas más".

"Hoy (Ignacio) Scocco ha sufrido una lesión muscular que veremos la realidad de la lesión cuando se haga estudios y vamos a esperar hasta mañana para definir el equipo y cuál es la mejor opción para jugar el sábado con Belgrano", expresó.

Al ser consultado acerca de las posibles citaciones de jugadores de River para la Selección argentina, Gallardo señaló: "No tengo notificación alguna de esas convocatoria y no sé cuándo se van a confirmar".

"Veremos si hay alguna notificación que diga que van a haber convocados nuestros a la Selección y ver lo que tenemos por delante para jugar", aseguró en relación de las presuntas llamadas del técnico Lionel Scaloni para Franco Armani y Gonzalo Martínez.

Más tarde, Gallardo habló de la performance de River y comentó: "Es muy difícil que un equipo sea regular todo el año. Nosotros vamos en la busca de esa regularidad, para no dejar ningún torneo desatento". (NA).