"Lo quiero adentro de nuevo", dijo Silvia Braun sobre el arresto domiciliario de Ravainera

Silvia Braun hizo uso esta tarde de la banca 25 del Concejo Deliberante y reclamó que vuelva a prisión Gustavo “Lagarto” Ravainera, condenado a prisión perpetua por el asesinato de su hijo Horacio Iglesia y de María Victoria Chiaradía, y beneficiado recientemente con un arresto domiciliario por cuestiones de salud.

La medida, dispuesta por el juez de Ejecución Penal Nº 1, Claudio Brun, también fue rechazada por la comunidad de Villa Iris, que no ve con buenos ojos que el preso permanezca allí, alojado en la casa de su hermana.

“Él condenó a pena de muestre a Vicky y Horacio. Yo también tengo cáncer como Ravainera, lo quiero adentro de nuevo. Si tiene cáncer que lo atiendan en la cárcel”, dijo al exponer ante los ediles.

La mujer agregó que “no sabemos si está armado en el lugar donde vive. Lo largaron sin tobillera y no merece estar libre con lo que hizo”.

La pareja fue asesinada en agosto de 2000 y nueve años después Ravainera fue condenado a perpetua por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.

En abril de 2016 el fallo quedó firme luego que la Corte de la Nación desestimara un planteo de su defensor.

“Ya no lloro más, quedé seca”, dijo al referirse al crimen de los chicos.

Posteriormente indicó que Ravainera “se banque el cáncer como me lo banco yo. Estoy más tiempo acostada que levantada. Es la última carta que me juego, porque no tengo más tiempo. Necesitaba expresar esto a ustedes”.

Por último, pidió que “el día que me vaya no pierdan a Horacio y a Victoria. No olviden”.