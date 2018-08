Olimpo: el DT Darío Bonjour habló del fixture y parece que... ¡hay equipo!

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Olimpo sigue calentando motores para el inicio de la edición 2018-2019 de la B Nacional, aunque por estas horas en el mundo aurinegro sólo se habla del fixture (sorteado ayer en AFA), del debut frente a un equipo potente de la categoría como Sarmiento de Junín, y del derrotero de viajes, con 22.416 kilómetros por delante para recorrer, en busca de la hazaña llamada ascenso.

“El debut no será fácil. Enfrentaremos a un elenco que en el campeonato pasado fue finalista del Reducido y luchó hasta lo último por subir. Será una medida exigente, contra un rival que se reforzó convenientemente y que su única misión será la de subir a Primera división”, sostuvo el DT olimpiense Dario Bonjour.

“Igualmente, si no jugábamos ahora con Sarmiento, iba a ser después. La verdad, no tenía un adversario pautado para la fecha inaugural, me daba lo mismo cualquiera”, declaró el entrenador.

El certamen, que comenzará el sábado 25 de este mes, contendrá una rueda de 25 fechas y habrá dos ascensos: el mejor del tramo regular lo hará en forma directa y el otro mediante el “Reducido” (se medirán en playoffs, con partidos de ida y vuelta, del 2º al 9º).

Descenderán dos equipos, uno del área Metropolitana (bajará a la B Metro) y otro del Interior (se irá al Federal A).

“Hay algo que no entiendo: Olimpo, por bajar de Primera, tiene cero de promedio al igual que los que ascendieron desde el Federal A. Parece que venimos de esa divisional y no de la elite”, se quejó Bonjour, quien no puede interpretar como Chacarita, por ejemplo, arranca con un promedio de 1,750 (el mejor de la B Nacional) si también viene de descender junto a Olimpo.

Lo que pasa es que el “funebrero”, de la últimas tres temporadas que promedia, dos de ellas (2015-2016 y 2016-2017) las disputó en la B Nacional.

El orientador olimpiense expresó que le da lo mismo arrancar acá o de visitante.

“No soy cabulero y la idea es jugar de la misma manera en todos lados. Vamos a formar un equipo para salir a ganar siempre”.

¿Y el dibujo táctico?, ¿4-4-2 a rajatabla?

“El 4-4-2 es el que mejor le sienta al equipo, pero eso no quita que cambiemos a un 3-4-1-2. El dibujo puede variar según las caras del rival y las pretensiones con las que venga Sarmiento a jugar a nuestra cancha”, aclaró Bonjour.

La programación Nº 13, a disputarse el 8 de diciembre, será la última de este año, mientras que entre el 2 de febrero y el 20 de abril del año que viene se completará el campeonato.

Olimpo tendrá libre en la jornada Nº 6, y en los 12 encuentros de visitante, recorrerá 22.416 kilómetros. Tendrá 5 viajes al interior de nuestro país: 2 veces a Santiago del Estero y una a Rafaela, Jujuy y Córdoba.

A estos rivales deberá ir a enfrentar: Brown de Adrogué (fecha 2), Nueva Chicago (4), Atlético Rafaela (7), Central Córdoba de Santiago del Estero (9), Platense (11), Villa Dálmine (13), Arsenal (15), Gimnasia de Jujuy (17), Instituto (19), Mitre de Santiago del Estero (21), Deportivo Morón (23) y Quilmes (25).

Ezequiel Viola "salta" al arco otra vez. Volvió para jugar y será titular.

¿Pinta el 11?

En esta semana, Olimpo estaría levantando las inhibiciones y dejaría habilitados a sus 13 refuerzos. Mientras tanto, Darío Bonjour empezó a “mechar” a algunas de las incorporaciones en la posible formación titular, esa que utilizó en los cotejos de Copa Argentina frente a Aldosivi y Gimnasia La Plata.

En la práctica futbolística llevada a cabo en el sintético del club Universitario, Ezequiel Viola fue el arquero, Franco Lefiñir uno de los volantes centrales y Marcelo Argüello el cetrodelantero.

Olimpo jugará su primer amistoso de pretemporada el próximo viernes, 20.30, en Tandil, contra Santamarina en el estadio Municipal.

La organización informó que no se permitirá el ingreso de público visitante y la delegación aurinegra viajará, en micro especial, el mismo día bien temprano a la mañana.

La llegada a la ciudad serrana está prevista para las 12, el plantel almorzará, dormirá la siesta en un hotel céntrico, jugará, y después del encuentro retornará directo a Bahia Blanca.

Para ese compromiso, los elegidos por el DT serían: Viola; Lacunza, Orozco, Martín Ferreyra, Llambay (la misma defensa); Belleggia, Ibáñez, Lefiñir (por Otondo), Fornari; Axel Rodríguez y Argüello (por Ezequiel Vidal).