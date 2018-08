Gremios docentes marcharán para exigir mejoras en la infraestructura de los colegios bonaerenses

El Frente de Unidad Docente de Buenos Aires y ATE convocaron a una movilización para mañana hacia la Dirección General de Cultura y Educación en La Plata para exigir "urgentes mejoras en infraestructura y comedores escolares" en la Provincia.

La movilización se realizará casi dos semanas después de la explosión que se generó en la escuela 49 de Moreno, por la que murieron dos personas, y mientras cientos de colegios permanecen cerrados por problemas edilicios.

Los manifestantes se concentrarán desde las 11 de este miércoles en Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata, para dirigirse luego al edificio ubicado a unas cuadras: participarán el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), entre otros.

Las agrupaciones resaltaron que esta marcha es "ante la falta de respuestas de María Eugenia Vidal y la desidia y el abandono que sufren" las instituciones educativas en el distrito ante los reclamos de infraestructura y seguridad.

"Ayer tuvimos que vivir otro hecho repudiable: un docente volvió a estar en una situación de riesgo, ya que recibió una fuerte descarga eléctrica mientras trabajaba en un establecimiento escolar de Melchor Romero, en La Plata", aseguró el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel.

Además, el gremio señaló que hizo un relevamiento en unos 2 mil colegios de la Provincia e indicó que la mayoría de ellos "no están en condiciones de ser habitados" por alumnos y maestros, por lo que reclamó al Gobierno de Vidal la elaboración de "un plan de contingencia".

De acuerdo a ese relevamiento, en un 79,2 % de los establecimientos "no se realiza comprobaciones preventivas de las instalaciones en forma periódica por autoridades competentes"; en un 72,2 % "las instalaciones eléctricas no se encuentran en perfecto estado de conservación y funcionamiento" y en un 57,5 % "no se realiza la reparación y/o sustitución de artefactos eléctricos defectuosos".

"No sé qué espera la gobernadora para reaccionar. La desidia y el abandono ya provocaron las pérdidas irreparables de Sandra y Rubén. Deben hacerse cargo de la infraestructura escolar de toda la Provincia. Más de 850 Escuelas tienen las clases suspendidas, afectando a más de 500 mil alumnos", indicó Baradel. (NA)