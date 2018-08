Macri y el dólar: "No pasa nada..."

Seguramente será la frase del día. En medio del tembladeral por la nueva escalada del dólar, que hoy tuvo un leve freno, Mauricio Macri eligió una fórmula tranquilizadora para referirse al tema que desvela a las autoridades económicas del gabinete. "No pasa nada, tranquilos...", les dijo a la distancia a los periodistas que en el Patio de las Palmeras seguían sus movimientos mientras se sacaba fotos y selfies con alumnos de cuarto año de la Escuela Argentina Modelo que realizaban una visita guiada por el interior de la Casa Rosada.

Distendido, con una ancha sonrisa, el presidente aceptó responder a lo lejos la consulta de uno de los cronistas que por decisión de la secretaría de Comunicación solo pudieron seguir las alternativas del encuentro con los escolares a prudente distancia. Casi de espaldas, mientras caminaba hacia el ingreso al Salón de los Bustos, desde donde subió al primer piso donde se encuentra su despacho, el presidente aceptó responder tal como si se tratase de un saludo la pregunta más buscada por los cronistas en medio de las turbulencias de la cotización de la moneda norteamericana.

Luego de tranquilizar a los cronistas, y por su intermedio a mercados y ahorristas que siguen la zaga del dólar con la inquietud de tiempos de corrida bancaria, Macri se sumergió en una de las habituales reuniones del gabinete de Coordinación, que integran el Jefe de Gabinete, Marcos Peña; los vicejefes, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y de Interior, Rogelio Frigerio, además del titular del Banco Central, Luis Caputo, que fue convocado especialmente en esta oportunidad.

"Hay gente interesada en presentar esto como una hecatombe, que es la que cuando ellos gobernaban no pudieron solucionar ni con el cepo", dijo luego un secretario de Estado que estuvo junto al presidente en el Patio de las Palmeras. Tras lo cual reiteró que para el gobierno la crisis cambiaria y el aumento del riesgo país se entiende más por factores externos, como la crisis de la lira turca o la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que por factores de economía interna.

Aquella referencia del vocero presidencial pareció directamente ligada al kirchnerismo, o a dirigentes cercanos al cristinismo duro, que en las últimas horas intentaron generar temor en los ahorristas e inversores con alusiones a un supuesto cepo bancario al estilo del que implantó durante la gestión anterior el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Se refirió sin nombrarlos a la ex diputada ultra K Juliana Di Tullio, que en un breve mensaje que difundió anoche en Twitter alertó sobre la imposibilidad de comprar libremente dólares. O el que le siguió horas después de parte de Aníbal Fernández, que escribió textualmente en la misma red social: "Llegó el corralito. El BCRA anuncia que no se venden más dólares".

Durante la reunión del gabinete de coordinación, que finalizó cerca del mediodía, el presidente y su equipo analizaron de todos modos el estado del mercado de cambios y la vuelta durante la mañana de la cotización del dólar a una franja por debajo de los 30 pesos. También Dujovne explicó en detalle las nuevas medidas para realizar un ajuste fiscal de 65.000 millones de pesos en lo que resta de este año y el primer semestre de 2019 que se implementarán a través de tres decretos que el presidente Macri firmó hoy y que serán publicados mañana en el Boletín Oficial, según preciaron los voceros gubernamentales.

Según las fuentes, durante la reunión se analizó asimismo los pormenores de la llegada al país, por primera vez en 14 años, de la misión del Fondo Monetario Internacional que realizará un monitoreo de la marcha de la economía y del cumplimiento de las pautas contenidas en el acuerdo firmado por el gobierno y el organismo con sede en Washington, gestión conocida en la jerga de los funcionarios y economistas como "el artículo cuarto" de la carta de intención.

Las fuentes negaron en cambio que durante la reunión se haya analizado alguna respuesta a supuestas "quejas" que le habrían llegado en las últimas horas al gobierno de parte del campo por la decisión, contenida en uno de esos decretos, de suspender por seis meses la baja de la retención a subproductos de la soja como aceites y harinas. "Nadie se ha quejado, es falso", dijo el vocero.