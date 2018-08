Pigüé: después del muerto por Gripe A, la comuna descartó la toma de medidas

Luego de conocerse la noticia de la muerte de un hombre afectado por Gripe A en Pigüé, la comuna de Saavedra aclaró que se trataba de un paciente de riesgo que no estaba vacunado y descartó que se vayan a tomar medidas extraordinarias de prevención.

El secretario de Salud, Oscar Gómez, aclaró que hasta el momento se han detectado 4 casos de gripe A en el distrito y pidió llevar tranquilidad a la población.

“No estamos ante un brote ni una epidemia -aclaró-. El fallecido se trataba de un paciente de riesgo que no estaba vacunado”.

El facultativo indicó que entre los cuatro casos detectados, hay un primer paciente de 31 años , otro de 61 y una nena de 6 años. El cuarto es el fallecido, de 60 años de edad..

“El distrito de Saavedra no se encuentra bajo ningún alerta ni hay que tomar medidas extraordinarias como en 2009”, aseguró Gómez.

“Este virus circula durante todo el año. Es importante que la gente se vacune, principalmente pacientes con factores de riesgo como diabetes, oncológicos, inmunodeprimidos y problemas hematológicos”´, concluyó.