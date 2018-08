Bella Vista ganó por un “blooper”, pero en vez de festejos hubo preocupación: ¿qué le pasó a Bilbao?

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

El partido estaba planchado. Era denso y espeso. Los hinchas, dispersos, miraban el celular, el reloj o charlaban entre ellos. Los pibes de las inferiores "peleaban" en zona de plateas. El único contento era el vendedor de girasoles.

No pasaba nada. Hasta que pasó. Por error de alguien y no por virtud de un ser de su misma especie.

Iban 29 minutos del segundo tiempo. Intrevado dejó sólo a Priore con un pase al vació, el "Boli" la metió de sobrepique al medio del área y el arquero David Rodríguez, vaya uno a saber por qué, en vez de agarrar la pelota con sus manos, intentó despejar con los pies, erró la volea y el balón, mansamente, se metió pegado a un poste.

Blooper sensacional, gol de Bella Vista, negocio redondo y segundo triunfo del Clausura con puntaje ideal.

El cotejo tuvo enredos en todos lo sectores y nadie hizo nada distinto como para salir de una pobreza futbolística alarmante.

El abiverde, cuando desdobló a los volantes centrales en la etapa inicial, o cuando pasó del 4-4-2 al 4-1-3-2 (Belleggia ingresó por Sacomani) en el complemento, se hizo cargo del trámite y avanzó con varios efectivos cubriendo eficientemente el ancho del campo.

Pero su insistencia no tuvo profundidad y, cuando el 0-0 se vislumbraba en el horizonte, el grueso error del "1" visitante le abrió la puerta a un éxito que no se festejó, porque todos empezaron a preguntar por la seria lesión que sufrió Octavio Bilbao, quien no se olvidará jamás del magro debut con la casaca del "Gallego".

¿Qué le pasó al delantero de Río Colorado? Sufrió fractura expuesta de tibia derecha. Quedó internado en el hospital Penna esperando la orden para ser intervenido quirúrgicamente.

Hace una "banda"

Que Sansinena no le gana a Bella Vista por torneos de la Liga del Sur. La última vez fue el 9 de agosto de 2014, por la segunda fecha del Clausura, 1-0 con gol de Walter Linares.

Después de ese día pasaron 10 encuentros, con 8 triunfos del "Gallego" y dos empates.