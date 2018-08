“El tipo me pidió perdón porque no sabía que mi hijo estaba con su padre”

Nadie está lo suficientemente preparado para ver morir a un ser querido delante de sus ojos, pero esa circunstancia conlleva una carga traumática superior cuando se trata de una muerte violenta y el testigo es un niño.

El trágico incidente se registró la noche del 11 de mayo de 2002, en la esquina de Chubut e Italia, donde fue asesinado el boxeador profesional, categoría pesados, Luis Alberto Álvarez (32 años).

Por el homicidio, el 14 de septiembre de 2005, el Tribunal en lo Criminal Nº 3, integrado en ese momento por los jueces Daniela Fabiana Castaño, Pablo Hernán Soumoulou y Raúl Guillermo López Camelo, condenó a Juan Carlos Cevilán (34, al momento del hecho) a la pena de 12 años de prisión.

“Cuando yo fui al juicio, el tipo éste me pidió perdón porque él no sabía que mi hijo, entonces de ocho años, estaba con su padre. Y me dijo, 'yo a su marido no lo conocía'. Eso está más que claro”, comenta Gladis Seibal, la mujer de Álvarez y madre de los tres hijos que tuvo la pareja.

Los testigos expuestos durante el debate indicaron que Cevilán y otras personas -entre ellas Pedro Fabián Núñez (entonces de 21 años), quien llegó en libertad al juicio y el fiscal Emilio José Marra desistió de acusar- arribaron al lugar a bordo de un Renault 12 y, luego de solicitarle a los presentes, de manera infructuosa, la entrega de "porros", se fueron, aunque a los diez minutos regresaron y, tras echarle en cara que no le habían querido vender drogas, el detenido supuestamente la emprendió contra Alvarez.

El sujeto habría gatillado dos o tres veces sin éxito y en esas circunstancias el boxeador trató de desarmarlo y logró golpearlo, aunque fue ahí cuando recibió el tiro letal, disparado con un revólver Taurus Special, calibre 38.

Gladis asegura que de esa pelea, lo que sabe es “todo por comentarios. Yo, en definitiva mucho de eso no sé... Unos amigos me contaron que apareció un auto (Renault 12, color verde) y me dijeron que este hombre había venido primero por cerveza y después les pidieron porros”.



Según la mujer, “como los chicos le dijeron que no consumían eso, se fueron para otro lado. Dieron una vuelta y al regresar le tiraron una botella agrediéndolo, y ya se bajaron insultándolo”.

A esta altura de la charla, Gladis aporta un dato que en aquella situación agregó confusión al ya originado conflicto.

“Dicen que uno que estaba con mi marido se metió una mano en la cintura y (Cevilán) le dijo 'ah, Loco, vos estás calzado; yo también'. Ese es el comentario que me hicieron. No sé si es precisamente así”, confía la mujer.

Álvarez, “ese día había estado jugando el fútbol, pero no lo había hecho acá, en el barrio. Y cuando vino se encontró con unos chicos amigos”, recuerda.

También dice que su marido “estaba con uno de sus hijos, el del medio, que tenía ocho años, y vio lo que pasó con su papá. Él (por el menor) vino gritando a contarme lo que había pasado, que le habían pegado un tiro”.

Dolor y llanto

La situación, obviamente, resultó traumática para el pequeño.

“El nene vio tirado a su padre y fue medio complicado todo ese tema, porque iba a la escuela y en un momento descubrimos que empezaba a llorar a escondidas”.

La mujer afrontó la situación.

“Yo siempre le decía 'papito, no tengas vengüenza de llorar con mamá. Si tenés alguna dolencia, o algo, decímelo. Y él rompió en llanto, pegó un grito y dijo 'extraño a papá, extraño a papá'. Ahí nos abrazamos y empezamos a llorar juntos. Hacía poquito que había ocurido (el crimen)”, explica.



Gladis sigue viviendo en un departamento de uno de los monobloques del barrio Juan Lopes, ubicado sobre los números pares del 600 de Fatone, a cien metros del lugar de la tragedia, y que la pareja ocupaba desde 11 años antes de esa fatídica noche.

Según ella, su marido “era un padre que se encargaba de sus hijos, si bien no nos llevábamos muy bien. Estábamos conviviendo y teníamos nuestros agarres como toda pareja. Tuvimos dieciseis años de matrimonio, y en el momento que quedé viuda me hice cargo sola de los tres chicos”.

Obviamente, conformaban un matrimonio de jovencitos -”si, él”, dice Gladis con un sonrisa- padres de chicos de “quince, casi nueve, y el más chiquito de cuatro años. Los tres varones”.

La vida había dado un vuelco no deseado.

“Después que falleció la vida fue bastante dura, complicada, porque tuve que salir a trabajar y estuve un año desempleada. Busqué trabajo y me salió uno en el que me pagaban muy poco. Yo dejaba a mi nene de cinco años solito y me iba a trabajar, porque los otros estaban en la escuela”, confía.

Los pedidos de ayuda no encontraron eco.

“Golpeé las puertas habidas y por haber, y nadie me dio una mano. Fui a la Municipalidad, a Anses, y nadie me dio una mano. Todos me cerraron la puerta en la cara. En el momento, hubo unos amigos que dieron una manito, pero después terminé peleándola sola”.