“Será una temporada de crecimiento colectivo”, dijo Facundo Corvalán

Bahía Basket iniciará hoy, de manera oficial, la pretemporada para afrontar su novena participación en la Liga Nacional de básquetbol. El plantel fue citado a las 9 en el Polideportivo Norte, donde primero los jugadores llevarán a cabo trabajos físicos de gimnasio bajo la supervisión de los PF Cristian Lambrecht y Matías Gizzarell. Y a partir de las 10, se reunirán con el técnico Sebastián Ginóbili para dar comienzo a los movimientos con pelota.

Bahía ya no contará con Máximo Fjellerup y Anthony Johnson, pilares principales de los últimos años. Por lo tanto, en la 2018-19 el liderazgo y la responsabilidad recaerá con mayor peso en otros referentes.

Uno de ellos, el base Facundo Corvalán, quien junto con Santiago Vaulet se perfeccionó un mes y medio en Lugo (España) bajo la mirada del entrenador Pepe Laso.

“Estoy con muchas ganas de arrancar. El Súper 20 será un desafío para darnos cuenta si estamos para tomar esas responsabilidades”, afirmó Corvalán, respecto de la nueva configuración del equipo y el primero de los torneos de la temporada, cuyo inicio está previsto para el 22 de septiembre con San Lorenzo-Boca.

La salida de jugadores le abre la oportunidad a otros. En los últimos meses vienen trabajando diferentes jóvenes talentos que podrían tener participación en la Liga Nacional, por lo que el equipo no perderá su esencia.

“La intensidad no se negocia. Vamos a levantar, me parece, el nivel en ese sentido. Tenemos el equipo como para hacerlo, con esa juventud y energía que caracterizan a Bahía y que en algunos partidos de la temporada pasada no se notó tanto. Necesitamos volver a esa intensidad”, afirmó.

El Súper 20 será un torneo inicial o preparatorio. Luego, la Liga Nacional (6 de diciembre), en la que en mayor medida que en la 2017-18, el objetivo se ajustará al lema de la franquicia: “competir formando”.

“Como el plantel todavía no está cerrado, es prematuro decir para qué estará el equipo. Por más que nos conozcamos, habrá que esperar a verlo rodar. Pero en crecimiento individual y colectivo, será una temporada muy importante para todos”, agregó Corvalán, quien recientemente jugó con Argentina el Sudamericano U21 en Salta (2º).

“Dejamos todo, el equipo no se guardó nada. Brasil tuvo mayor tiempo de preparación. No es una excusa, pero por momentos digamos que nos faltó tiempo para estar todos en la misma sintonía y tener la misma idea como equipo”, afirmó.

Los nombres del arranque

El plantel que comenzará a trabajar hoy en el Polideportivo Norte estará integrado por los siguientes basquetbolistas: Facundo Corvalán, Santiago Vaulet, Juan Pablo Vaulet, Gerson Santos, Caio Pacheco, Rafael Paulichi, Fermín Thygesen, Martín Fernández, Pedro Ianguas, Bautista Lugarini, Facundo Tolosa, Francisco Filippa, Rodrigo Gerhardt, Tomás Chapero, Federico Elías y José Materan.

Desde mañana se agregará el ala-centro Jamaal Levy.

Como refuerzos se incorporaron el base Thygesen y el alero Fernández, quienes vienen de jugar en Deportivo Viedma la Liga Argentina. Se aguarda una confirmación oficial por Hernán Jasen, que se encuentra de vacaciones.

Los jugadores cumplirán con unas 4 o 4 horas y media de trabajos diarios, entre físico, básquetbol y estímulos de kinesiología, a cargo de Leandro Amigo.