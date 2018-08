El falso mensaje de Whatsapp que advierte sobre una ola de robos de chicos

Una cadena de WhatsApp sobre el robo de chicos que se extendió por Argentina y Uruguay resultó ser falsa.

El mensaje enviado por un supuesto preso advierte sobre el secuestro de nenes para pedir rescate.

Ante la duda, muchos compartieron la cadena. Pero toda la información es falta.

El falso mensaje

"Compañeros esta información la enviaron directo desde la cárcel... Soy un Reo y les informo de Corazón que tengan mucho cuidado con sus niños. No los dejen solos en ningún momento. La orden que salió hace poco de aquí de la cárcel por parte de las bandas mayores es la de robar niños, porque ya las personas no pagan rescate por los autos, motos, ni extorsiones telefónicas, ellos dicen que por los niños si lo harán, así que no dejen a sus niños solos. No dejen que se vayan solos a la escuela ni que regresen solos a su casa. En la calle manténgalos siempre a la vista siempre agarrados de la mano. Que se viralice ésta información para que todos los padres estén pendientes y entiendan, No es un juego ni una cadena para molestar. Yo estoy pagando por cosas malas que hice en mi vida. Soy padre y amo a mis hijos y el mensaje me llegó de un alto cabecilla. Si podes.. pasa la información a todos tus contactos no lo tomes como broma, esto es muy serio, tengas o no hijos, hazlo por favor". (Minuto Uno y nexofin.com)