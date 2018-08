Desde el peronismo advierten que no aceptarán un allanamiento a Cristina

El senador peronista José Mayans afirmó hoy que no apoyará el pedido de realizar allanamientos a la expresidenta Cristina Kirchner, ni un posible desafuero, al tiempo que cuestionó al juez federal Claudio Bonadio porque, según dijo, no "mandó a sorteo" la causa por presuntas coimas en obras públicas y señaló que en esa investigación hay "todo tipo de operaciones y maniobras".

"Bonadio puede investigar todo lo que quiera, pero que haga las cosas como corresponde. Acá no existió ni siquiera sorteo de la causa. No apoyo el pedido de allanamiento a Cristina Kirchner", dijo Mayans.

En declaraciones a FM La Patriada, el número dos del bloque peronista que lidera Miguel Angel Pichetto confirmó que "hay posiciones diferentes en el bloque PJ sobre el allanamiento" a la expresidenta.

"Lo único que tiene el legislador son sus fueros. Si no hay acción justificada, no se puede atacar a un legislador. Y no es el caso", enfatizó el senador formoseño, al cuestionar duramente el trámite de la causa que sigue el juez Bonadio.

Al respecto, subrayó: "si Bonadio hubiera hecho sorteo de la causa nuestra posición sería distinto, pero acá hay todo tipo de operaciones y maniobras".

"Intentan declarar culpable a Cristina Kirchner antes que haga su defensa. Ella tiene más intención de voto que el Presidente [Mauricio Macri], no es casual", señaló Mayans.

Además, subrayó: "En lo personal no estoy a favor de este ataque mediático antes de que la persona pueda hacer uso de su defensa".

Por otra parte, evaluó que "el Gobierno está haciendo agua por todas partes" y consideró que "la devaluación y el ajuste de tarifas ha duplicado el déficit fiscal". (NA)