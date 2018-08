Hora, TV y formaciones: Boca arranca la defensa del título recibiendo bien temprano a Talleres

Boca, último campeón de la Superliga y bicampeón reinante del fútbol argentino, recibirá esta mañana a Talleres de Córdoba, por la primera fecha del torneo doméstico.

El partido se pondrá en marcha a las 11 y será controlado por el árbitro bahiense Facundo Tello. Televisará TNT Sports.

El "Xenize" viene de derrotar a Libertad de Paraguay, por 2-0, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Respecto a ese partido, el entrenador Guillermo Barros Schelotto realizaría 3 cambios en el once inicial: Carlos Izquierdoz ingresaría por Paolo Goltz, el uruguayo Nahitan Nández por Pablo Pérez y Carlos Tévez por Ramón Ábila.

De esta manera, Tévez sería titular por primera vez en la temporada y compartiría equipo con Mauro Zárate, quien ya marcó un gol con la camiseta auriazul el pasado miércoles.

En Talleres, en tanto, el DT Juan Pablo Vojvoda aún no dio a conocer el equipo. No obstante, el colombiano Diego Valoyes no será de la partida tras haber sufrido un golpe en un entrenamiento.

Los candidatos para reemplazarlo son Mauro Ortíz y Aldo Araujo, quien tendría más chances de estar desde el arranque.

Probables formaciones

-Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Mauro Zárate, Edwin Cardona; y Carlos Tévez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

-Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Facundo Medina o Ian Escobar; Andrés Cubas, Pablo Guiñazú, Juan Ramírez; Aldo Araujo, Brian Montenegro y Samuel Sosa. DT: Juan Pablo Vojvoda.

-Hora de inicio: a las 11.

-TV: TNT Sports.

-Árbitro: Facundo Tello.

-Estadio: Boca.