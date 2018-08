Inspirador: el concurso de cuentos infantil que derriba estereotipos

Anahí González

La Fundación Comparlante, fundada en 2015 por Lorena Julio acompañada por Ana Maidana y Guido Muñoz, jóvenes oriundos de Villarino -y que hoy está compuesta por una decena de profesionales de distintos países de latinoamérica- impulsa una serie de programas y acciones que tienen como fin lograr un mundo más accesible para todos.

Entre estos proyectos que apuntan a derribar estereotipos, el año pasado se lanzó el Concurso Literario Infantil “Mi mundo, a mi manera” que convocó a pequeños soñadores de entre 6 y 13 años, de cinco países (Argentina, Ecuador, Costa Rica, México, Perú y Colombia) que tenían la misión de incluir en sus historias a uno o más personajes con discapacidad proporcionados por la Fundación Comparlante.

Lorena Julio, quien estudió Comunicación Social y Derecho en la UNLP, recibió formación en Políticas Públicas en la Flacso (México) y trabaja desde hace más de 10 años en dirección y protección de derechos humanos, contó la experiencia.

“La Fundación les brindaba a los chicos cuatro personajes y ellos debían crear los cuentos incluyendo a uno o a todos esos personajes que tenían discapacidad visual, motriz, auditiva y Síndrome de Down.”, dijo.

“Fue una campaña de concientización a través de los chicos con réplica en las escuelas. Trabajar con ellos es fundamental si queremos tener impacto en toda la sociedad”, dijo.

“El tercer premio del concurso lo ganó un niño con autismo. Elegimos su historia porque era una de las mejores y nos enteramos cuando fuimos a entregarle el diploma a la escuela”, contó.

En la actualidad, la fundación busca reunir fondos para lanzar la segunda edición de este concurso ya que el premio consiste en imprimir los cuentos ganadores y crear la versión digital y el audiolibro, para los tres primeros puestos.

Quienes quieran concoer los cuentos ganadores pueden hacerlo en http://www.comparlante.com/mi-mundo-a-mi-manera.php

Cómo nació Comparlante

Comparlante nació en 2015 con la intención de poner a las tecnologías al servicio de quienes más las necesitan.

“Nos enviamos una foto de una punta a la otra del mundo pero las personas con discapacidad visual no pueden acceder a la educación, ni siquiera a la cuenta virtual de su banco. Buscar la igualdad de oportunidades fue una fuente de inspiración”, contó Lorena Julio.

Participar de la cumbre de Jóvenes Emprendedores y líderes de América Latina en la Organización de los Estados Americanos, en Washington, fue lo que terminó de darle el envión para animarse a desarrollar su propio proyecto.

“Cuando ves a una persona ciega en la calle, tal vez no sepas como ayudarla, pero si te pido que me grabes un audiolibro, y te explico que vamos a usarlo en un banco de audios para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la educación o a un momento de relax y entretenimiento ¿te negarías? Todo el mundo dijo que sí”, contó.

“Si bien sabemos que existen otras plataformas con audiolibros, lo distintivo es que creamos un sentido de comunidad, es una construcción colectiva”, comentó.

Ella y sus amigos villarinenses encararon el desafío en La Plata y de a poco se fueron acercando profesionales que se enamoraron del proyecto y se quedaron.

En 2015, Julio fue elegida como representante de Juventud para América Latina en el foro de jóvenes de las Américas, en el marco de la Cumbre de presidentes de Panamá.

Allí conoció a Sebastián Flores quien se sumó a Comparlante como Co fundador. Flores tiene discapacidad visual y, desde su experiencia, aportó muchísimo al proyecto.

“Lo primero que identificamos es que teníamos que hacer una página web accesible. El 90 por ciento de los sitios disponibles en internet no son accesibles para personas con discapacidad visual. Una persona ciega no puede hacer compras on line, ni leer el diario. Esa inaccesibilidad es la que queremos combatir”, contó.

“Hoy somos 10 jóvenes de siete países distintos pero con el sueño de hacer, de este, un mundo con más equidad y más y mejores oportunidades para las personas con discapacidad”, expresó.

Dos proyectos. En la actualidad, Comparlante tiene dos grandes proyectos en camino. Uno de ellos es Incluyes, una plataforma tipo Market Place, pero especialmente pensado y diseñada para personas con discapacidad.

Incluyes. “La idea es poder ofrecer en una misma plataforma distintos productos y servicios pensados para personas con discapacidad. No solo ortopedia sino tecnología que les otorgue accesibilidad”, dijo Lorena Julio.

Arte accesible. Es uno de los proyectos de más amplio espectro de la Fundación. Se trata de una muestra de arte que será exhibida en simultáneo, el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el Congreso de la Nación Argentina, en la Asamblea Nacional de Ecuador y en el edificio central de la OEA en Whashington DC. La idea es sensibilizar, a través del arte, a quienes tienen la potestad de desarrollar, movilizar, implementar leyes y programas. Se busca a través de piezas artísticas como esculturas audiovisuales, intervenciones y una muestra fotográfica, que los congresistas y diplomáticos se pongan en los zapatos de las personas con discapacidad y esto los movilice a realizar acciones a su favor. Comparlante planea llevar la muestra a los 35 estados miembros de la OEA. “Nuestro target group está conformado por unas 500 autoridades de alto rango pero el grupo beneficiario, al que queremos impactar, es de 85 millones de personas”, indicó.

La Fundación no solo ofrece productos y servicios tecnológicos adaptados a las personas con discapacidad, para que puedan desde tener acceso a un libro,-aquellas personas que tienen discapacidad visual- hasta tener sus propios emprendimientos.