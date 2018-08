Para el abogado de Boudou, "la resolución del tribunal estaba armada"

Alejandro Rua, el abogado de Amado Boudou en la causa Ciccone, consideró hoy que "la resolución del tribunal" que sentenció al exvicepresidente a 5 años y 10 meses de prisión "estaba predeterminada".

"La resolución del tribunal estaba predeterminada y cuando eso es así, no hay que hacer. Casi que la tenían escrita, no tengo dudas, ellos querían condenar a Boudou como fuera", aseveró.

En tanto, sostuvo que "Comodoro Py es el lugar más putrefacto que hay" en el sistema político argentino, y cuestionó el falló que condenó a su defendido al sostener que "el tribunal no probó nada".

"Comodoro Py es el lugar más putrefacto que hay en general, está más podrido que la política. Ojalá que en algún momento la sociedad lo advierta", remarcó.

Opinó que "ese edificio tiene que ser cerrado" porque concentra "todas las instancias de control" que "conviven hace 20 años". lo cual refleja, a si juicio "la promiscuidad del hacinamiento".

"Hay que cerrar Comodoro Py, no sale justicia de ahí, señaló Rua en diálogo con radio Milenium. Consultado sobre el fallo del Tribunal Oral Federal 4 que sentenció a Boudou a cinco años y diez meses de prisión, dijo que perpetró una "injusticia" y que "el tribunal no probó nada".

"El grado de condena requiere que no haya duda. Uno puede dudar en todo momento, pero eso que sospecho lo tengo que probar y el tribunal no probó nada", enfatizó, y agregó: "Demostramos en el alegato que no tienen pruebas". Sobre la vuelta de Boudou al penal de Ezeiza, Rua reveló que el ex vicepresidente ya "sabía que lo iban a detener".

"Hoy está bien. Me parece que es una persona con una gran personalidad, vital, alegre. No está caído, quebrado de ninguna manera. Estaba contento porque había ido detenido a un lugar donde había estado antes. Está en Ezeiza, lo vi con mucho ánimo", destacó.

Sobre la causa conocida como "los cuadernos de la corrupción" que involucra a ex funcionarios del Gobierno kirchnerista y a empresarios vinculados a la obra pública, Rua dijo que es una "gran operación de inteligencia" en la que le llama la atención "la catarata de arrepentidos", situación que vinculó a una supuesta "utilización extorsiva de las detenciones".

"Veo que esto es posible que haya sucedido por una utilización extorsiva de las detenciones, casi como un secuestro extorsivo, pero esta es la política del gobierno, detener personas y liberarlo si dicen lo que yo quiero. Sino, no", afirmó.

Rua evaluó que el juez Claudio "Bonadio aplica su propia ley".

"La ley que es hago lo que puedo hacer porque puedo", graficó, y agregó que el magistrado debe sentirse "muy liberado" en la actualidad para "aplicar la ley del poder".

"Yo pedí juicio político de Bonadio en el 2004 y (el senador Miguel) Pichetto lo salvó del juicio político. No es que se volvió malo en 2012, 2013, pero en estos años sus arbitrariedades fueron para un lugar que lograron que sus superiores lo vean con agrado", reflexionó. (NA)