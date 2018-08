El comercio electrónico desafía a la coyuntura

Francisco Rinaldi

Nuevos hábitos de compra y más consumidores son las variables que permiten al comercio electrónico (e-commerce) amortiguar los efectos adversos de la actual coyuntura económica, aseguró a este diario un especialista.

Para conocer algo más sobre el presente de esta industria que avanza a pasos agigantados, y de cara al eCommerce Go, uno de los eventos estrella de la industria del e-commerce, La Nueva. dialogó con el director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Gustavo Sambucetti, quien participará como uno de los oradores de una selecta lista que incluye al director de la Región Sur de la CACE, Daniel Sarden -con quien también dialogamos- al directivo de Tienda La Nueva, el primer market place de nuestra región, Adolfo Schröder, y el gerente de Negocios de Google, Franco Amorosi, entre otros.

Los tramos salientes, a continuación.

--¿Cómo está la industria del e-commerce en medio de este difícil contexto económico?

Gustavo Sambusetti:--La industria hoy crece en base al cambio de hábitos de los consumidores. Hoy pesa más la expansión de la frecuencia de compras, porque antes la gente se concentraba en apenas un puñado de rubros, como pasajes y electrónica, y eso hoy se amplió, porque crecieron las compras de indumentaria, supermercados, entradas al cine, etcétera.

“De hecho, el porcentaje de compradores cotidianos, es decir, que adquirieron productos al menos una vez a la semana a través del e-commerce, en cada uno de los últimos semestres de 2016 y 2017, pasó del 7 al 11%, al tiempo que el promedio de categorías compradas pasó de tres a cuatro en un año”.

“Y pese a que no tenemos datos para este año, en el Hot Sale, crecimos un 74% con respecto a 2017, lo que me lleva a ser optimista, al menos en la primera mitad de 2018”.

“A pesar de ello, claramente, las empresas no están ajenas a la realidad del país, que es muy compleja”.

“Pero también vemos, por ejemplo, que el e-commerce pesa más en la facturación de los super y hay una mayor participación de los destinos nacionales en las compras de viajes y estadías con relación a lo que pasaba el año anterior, por obra de la devaluación”.

“Concluyendo, vemos que gracias a estos nuevos hábitos de compra, que lograron la aparición de nuevas categorías que antes no se adquirían por el canal, la industria se puede mantener algo al margen de la difícil situación económica que se vive en la actualidad”.

--De todos modos, todavía hay mucha tela para cortar...

GS: --Sin dudas. Pero desde la CACE vemos que el cliente está hábido de comprar, y que cuando las empresas mejoran su propuesta de e-commerce, el mercado crece.

“Un ejemplo es la categoría alimentos y bebidas, que en el último año y medio ganó participación y creció un 76% entre 2017 y 2016, de la mano de la fuerte apuesta que están haciendo las grandes cadenas supermercadistas nacionales y regionales por mejorar el acceso de sus clientes al canal”.

“Por otra parte, la aparición de soluciones para la llamada última milla, que es la forma en la cual le llega el producto al cliente, y que en Capital se desarrolló muchísimo a través de entregas exprés en motos o bicicletas, también apuntaló fuerte al mercado”.

--Pero la logística, al menos en el interior, sigue siendo un problema...

GS: --Es cierto. Si bien se han logrado enormes avances, falta muchísimo. De todas maneras, también vemos una fuerte apuesta de los grandes operadores logísticos: hoy, más del 50% de los pedidos se retiraron en sus sucursales, lo que habla a las claras de su compromiso para mejorar la atención de los clientes”.

--¿No cree que es necesaria una mayor desconcentración de las entregas? Por ejemplo, en EE.UU. se puede retirar el producto en una farmacia....

--Pero Usted hace referencia a un mercado altamente desarrollado, donde se aprovecha el uso de redes existentes de otros rubros.

“Incluso, hay entregas en lockers localizados en puntos de alto tráfico, de manera que cuando alguien compra, recibe un código, se dirige hacia el locker señalado, lo introduce y se lleva su producto.

“Acá en Capital hay iniciativas y empresas privadas que ofrecen hacer las entregas en comercios minoristas que nada tienen que ver con el operador logístico, pero son de muy reciente lanzamiento”.

--¿Hay presión de los operadores para impedir esta desconcentración? Por ejemplo, siempre se temió por las fuentes laborales...

GS: --Es que no hay porque temer porque el operador logístico es indispensable para nuestra industria. Quiero decir, el producto, más allá de la entrega final, se tiene que seguir trasladando, independientemente de la última milla.

“Prueba de ello es que el e-commerce ayudó a crear nuevas posiciones laborales vinculados a este sector, porque se necesitan más almacenes y más depositos donde guardar productos y hacer la distribución”.

--¿Qué pasa con los medios de pagos?

GS:--Bueno, esa es otra de las “patas” que debe fortalecerse. Las tarjetas de crédito se comprometieron a reducir comisiones, que estaban entre las más altas de la región latinoamericana, pero todavía siguen siendo caras.

“Me parece de todas formas que el futuro también es auspicioso por este lado, porque si el mercado sigue creciendo a este ritmo, emergerán nuevos y más flexibles medios para pagar las compras”.

--¿Por qué una empresa pyme o un comercio tiene que subirse a esta ola del e-commerce?

GS:--El nuevo consumidor y las nuevas generaciones están en Internet. Yo mismo tengo hijas de 15 y 17 años que ya no se compran la ropa en el shopping.

“Pero la realidad es que tampoco va a ver un pase completo del offline al online, de hecho, es muy común que el cliente visite la tienda física para ver el producto antes de compraro en línea”.

“Por eso, se tienen que sumar. En un principio, a través de herramientas simples como subir la foto del negocio al Google Maps u ofrecer productos a través de un market place”.

“No siempre es necesario montar una red enorme de tecnología ni crear un áera específica en la empresa”.



La omnicanalidad

--¿Qué es la omnicanalidad?

Daniel Sarden:--Es la complementación de estrategias entre el mercado físico y digital.

“No se trata de sustituir físico por digital, sino de complementar fuerzas”.

“En la edición del 14 de agosto del eCommerce Go vamos a dedicar un capítulo muy especial a esta cuestión”.

--Precisamente, ¿de qué se trata el eCommerce Go?

DS:--Es una especie de evangelización a la gente y las autoridades acerca del peso creciente que tiene la economía digital y los desafíos que ello entraña.

“Es nuestra tercera edición en Bahía, donde si bien siempre tuvimos muy buenos resultados, en las otras dos, estábamos muy orientados a nuestro nicho”.

“Pero el rasgo distintivo de esta edición es que tenemos el apoyo de las cuatro principales entidades empresarias de la ciudad, las dos universidades y el municipio, lo quehabla a las claras de que existe un interés en la temática”.

“Asistirán oradores de muy buena calidad, hablamos de líderes de la nuestra a nivel nacional e internacional”.

“Entendemos que tenemos una excelente oferta para entender a un mercado que creció mucho y, que al ser de recompra, necesitamos generar buenas experiencias para que la gente vuelva a elegir el e-commerce”.

“Pero nada de esto es posible sin una adecuada capacitación”.