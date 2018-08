Fumar aumenta el riesgo de padecer peligrosas arritmias

La lista de enfermedades asociadas al consumo de tabaco es interminable. No basta con mencionar que fumar es causa de cáncer de pulmón, de mama y de laringe, entre muchas otras afecciones oncológicas; ni que el tabaquismo se asocia a un mayor riesgo de infarto y de accidente cerebrovascular (ACV).

Un estudio reciente aporta sólidas evidencias que indican que el cigarrillo incrementa el riesgo de padecer una peligrosa arritmia llamada fibrilación auricular, y que ese incremento del riesgo es directamente proporcional al número de cigarrillos que se consumen al día. En otras palabras, cuanto más se fuma, mayor es el riesgo de fibrilación auricular.

"Si usted fuma, deje de fumar, y si no fuma, no comience. Observamos que las personas que fuman tienen un riesgo incrementado de padecer fibrilación auricular, pero que ese riesgo se reduce significativamente si la persona deja de fumar”, dijo la doctora Daugfinn Aune, investigadora postdoctoral del Imperial College de Londres, Inglaterra, y profesora del Colegio Universitario Bjørknes de Oslo, Noruega. Aune es la autora principal del estudio cuyas conclusiones acaba de publicar la revista de cardiología European Journal of Preventive Cardiology.

La fibrilación auriculares una forma de arritmia frecuente, en la que el corazón late muy rápido y con un ritmo irregular. Se estima que entre el 20 y el 30% de todos los accidentes cerebrovasculares se deben a la fibrilación auricular.

“La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, de hecho más del 10% de los personas que tienen 80 años o más la padecen, aun sin tener otra cardiopatía”, precisó el doctor Aníbal Damonte, médico especialista en cardioangiología intervencionista e integrante del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI).

“La principal complicación es la oclusión de una arteria cerebral por un trombo procedente del corazón y, fundamentalmente, el riesgo de accidente cerebro vascular”, agregó el especialista.

La vinculación de esta arritmia con el tabaquismo surge de las conclusiones de un meta-análisis efectuado sobre 29 estudios clínicos prospectivos realizados en Europa, Norteamérica, Australia y Japón, que sumados involucraron a 39.282 personas con fibrilación auricular de un total de 677.785 voluntarios que participaron de los estudios.

El estudio mostró que en comparación con una persona que no fuma, consumir 5, 10, 15, 20, 25 y 29 cigarrillos diarios se asocia, respectivamente, con un aumento del riesgo de desarrollar fibrilación del 9%, del 17%, del 25%, del 32%, del 39% y del 45 por ciento.

En otras palabras, por cada 10 cigarrillos fumados al día el riesgo de padecerla aumenta un 14 por ciento. Incluso los ex fumadores también tienen mayor riesgo que los que nunca han fumado.

En la actualidad, el tratamiento de la fibrilación auricular se basa en el uso de medicamentos anticoagulantes.

Sin embargo, alrededor del 20% de los pacientes no pueden recibir anticoagulación debido a su alto riesgo de sangrado, con lo cual esta terapia se encuentra contraindicada.

Para este porcentaje de pacientes se encuentra disponible en la Argentina una técnica de cateterismo de muy bajo riesgo denominada ‘cierre de la orejuela o apéndice auricular izquierdo’, que puede reducir el riesgo de un evento cerebrovascular en un 60%, según explicó el doctor Damonte.

La utilidad de este procedimiento para tratar la fibrilación auricular se extiende a otras situaciones: “La realidad del mundo muestra que más allá de que el 20% de las personas con arritmia tiene contraindicación para anticoagularse, del resto de los pacientes, alrededor del 50% no están correctamente anticoagulados, es decir, la mayor parte del tiempo están excesiva o insuficientemente anticoagulados”.

Por otra parte, “hay una tasa de abandono de la medicación que es muy alta, aun en el contexto de un estudio clínico controlado donde se hace un seguimiento de los pacientes, se los cita y se controla”.