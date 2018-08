Nacer en el Penna: una experiencia que merece ser contada

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

En la maternidad del hospital Penna no todo se trata de ecografías, cesáreas y cambios de pañales. Cada nacimiento es una oportunidad para que profesionales de distintas disciplinas aborden de manera integral las problemáticas familiares de los pacientes.

Violencia, drogadicción, embarazo adolescente y riesgo social en general son los problemas familiares o personales de la paciente que llega a tener familia en el hospital interzonal.

Con un abordaje cada vez más integral que comienza durante el embarazo y acompañado de un parto respetado, el Penna forma parte de un proyecto ministerial que busca quitarle protagonismo a los médicos y reposicionar en el centro de la escena a la mujer, al recién nacido y a la figura paterna.

“Somos la única maternidad pública de la ciudad y la región, hacemos todos los partos normales y los de alto riesgo, así como también recibimos las derivaciones de toda la región y más allá también, como por ejemplo Bolívar y Tres Lomas. Las derivaciones de alto riesgo llegan a este hospital por su infraestructura y la complejidad que tiene el área de neonatología”, afirmó Sergio Mendoza, coordinador de Tocoginecología y Obstetricia del hospital Penna.

Pero más allá de la calidad técnica --estrictamente hablando-- de los profesionales que integran el área, Mendoza destacó la importante labor de contención que se está realizando desde hace algunos años y que consiste en un abordaje integral de distintas problemáticas con las que las pacientes se presentan a dar a luz.

“Lo primero que se hace todos los días es lo que llamamos 'pase de guardia', donde se cuentan todas las novedades que hubo en el turno anterior, tanto las cosas normales como las complicaciones. Es fundamental saber qué pasó para saber cómo abordar la cuestión de allí en más”.

“También, cada mañana se hace el 'pase de sala', no menos importante, en el que se va cama por cama, se tiene contacto con el paciente, se repasa su historia clínica y éste puede interactuar con los profesionales. Ahí es donde comienza el trabajo en equipo”, contó el formoseño.

Las problemáticas de las pacientes pueden ser de lo más diversas, pero cada una se aborda de manera humanitaria e interdisciplinaria.

“Hace poco tiempo vino una señora con el tabique nasal roto porque el esposo la había golpeado con una tenaza, llegó al parto en plena recuperación. Si bien somos un lugar de paso, donde se da el nacimiento, lo importante es hacer una denuncia, realizar el acompañamiento de esa familia junto con los servicios locales, velar por que se cumplan las normas de restricción de acercamiento y ocuparse de cómo va a insertarse ese chico en la familia, porque generalmente el clima de violencia se da en ella, no es solo una cuestión del padre”.

El hospital Penna completó el 2017 con 2.800 nacimientos -–casi 8 por día--, y en el área coordinada por Mendoza trabajan más de 50 personas, entre las cuales se encuentran médicos, enfermeros, parteros, anestesistas y técnicos.

“Me interesa mucho que la gente esté bien atendida y goce de este abordaje interdisciplinario, pero algo muy importante que no se debe soslayar es el hecho de que en este lugar hay profesionales formándose. Hay médicos residentes, estudiantes de medicina, de emergentología, parteras y demás, que quiero que no solo salgan capacitados en la parte médica, sino con una visión integral. Uno puede hacer una muy buena medicina, pero si no tiene esta mirada, a veces el resultado no es el esperado”, analizó quien llegó al Penna hace 32 años.

Los que nacen, los que esperan en casa y las madres adolescentes

El embarazo adolescente conlleva, entre otros contratiempos, la probable deserción escolar. Como parte del abordaje, el Penna intenta combatir ese factor tantas veces decisivo en la vida académica de las jóvenes.

“A veces tenemos una paciente que estaba yendo al colegio y se tiene que internar, por distintos motivos, un mes antes del parto. Entonces ahí hacemos el nexo mediante trabajadores sociales con la escuela y se logra que los docentes alcancen el material o bien lo manden por internet para que la paciente pueda seguir cursando dentro del hospital y evitar perder el año”.

“También hay casos de mujeres con 4 o 5 hijos a las que de repente les toca estar un mes en el hospital, el padre de los chicos tiene que trabajar todo el día porque sino no tienen para comer y alguien se tiene que ocupar de ellos, por lo que nuevamente movemos los hilos y la gente de trabajo social se fija si están yendo a la escuela, qué necesitan y cómo está esa familia en general”.

Para Mendoza, algo fundamental para todas las parejas que estén esperando un hijo es interiorizarse en qué significará este cambio para sus vidas, qué pasos deberán seguir durante el embarazo y el parto y qué cuidados deberán tener, para lo que existe un curso que se dicta todos los jueves de manera gratuita y enfocado no solo en la maternidad, sino también en la paternidad.

“Tenemos todo un equipo de preparación para la maternidad y la paternidad, ahora se incluye mucho más al padre. Es uno de los mejores de la ciudad, tiene un enfoque completo. Más que un curso es un espacio donde se habla de distintos temas, se realizan prácticas, se miran videos y otros formatos bien didácticos. Actualmente tenemos un 20% de asistencia nada más, por lo que sería fundamental que viniera más gente a tomar conciencia, saber qué va a pasar, cómo es el parto y hasta se explican cosas básicas como por dónde entrar al hospital el día que van a dar a luz”, explicó Mendoza.

“Ciertas patologías de embarazadas hacen que la mujer se interne un mes o hasta un mes y medio antes del parto. Aprovechamos ese tiempo para que la paciente se haga un control estricto y, por ejemplo, gracias a un convenio que hicimos con el sector de odontología, también reciben atención de ese tipo”.

Maternidad segura, centrada en la familia y con enfoque intercultural

Parte de todo el cambio, que entre otras cosas implica que el médico no sea el protagonista y ese rol les corresponda a la madre, al bebé recién nacido o por nacer y al padre, incluye también un enfoque intercultural.

“En el Penna tenemos el caso de muchas bolivianas que vienen a tener familia y ellas muchas veces eligen hacerlo de una manera no tradicional en Argentina. El parto no se realiza en una camilla, dan a luz en cuclillas, con su ropa, sus gorros y en una habitación, no en la sala de parto. Se permite que haya familiares acompañando, los que en muchas ocasiones no se ponen el camisón que entregamos, sino que permanecen con sus abrigos”, detalló el obstetra.

“También, en menor medida, tenemos casos de mujeres peruanas, paraguayas o chinas, cada una con sus formas a las que nos tenemos que adaptar para respetar sus culturas”, agregó.

Estar preparados para salvar una vida

El 80% de los nacimientos que se dan en el Penna son de pacientes de Bahía Blanca, pero el 20% restante responde en muchos casos a situaciones de alta complejidad.

“Cuando vienen de Tres Lomas, Coronel Suárez, Pigüé, Bolívar, Tres Arroyos, etcétera, es porque se trata de un parto de alto riesgo. Lo que tiene esta maternidad es personal médico, obstétrico y de enfermería capacitado para atender la emergencia, para resolver situaciones por las cuales en otros hospitales la gente tal vez se moriría”, dijo el profesional.

“Como equipo de conducción nos encargamos de que la gente se prepare y pueda atender las urgencias mediante protocolos que vamos diseñando. Me siento muy satisfecho con el trabajo que se viene realizando”, agregó el coordinador del área.

“Además de todos los casos mencionados, hay otra cosa que tenemos que afrontar: la muerte. A veces los pacientes se mueren, y ahí también tenemos que acompañar. Abordar esa situación contempla desde contar con un lugar apartado para comunicar la noticia y no compartiendo habitación con una pareja que acaba de tener familia, hasta acompañarlos con los trámites legales que la gente no tiene por qué conocer”.

“Otra situación que se da es que haya gente que viene al hospital con nada más que lo puesto o que no tenía previsto que iba a nacer el bebé. Para esos casos tenemos un ropero solidario, hay instituciones que nos ayudan con eso. También se da el caso de un acompañante del paciente al que lo suben de golpe a una ambulancia y se encuentra en el hospital sin plata para comer. Ahí se hace un trámite, se avisa a la cocina y se le consigue comida a esa persona también. Por eso es tan importante tener una mirada integral y que los profesionales se formen con la integralidad de una internación”, concluyó Mendoza.