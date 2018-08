Tres Arroyos: resuelven el cierre de nueve geriátricos

Agencia Tres Arroyos

Nueve geriátricos debieron dejar de funcionar desde que estalló el escándalo de las graves falencias en un hogar de esta ciudad durante el pasado mes de enero.

Así lo informó a La Nueva. Patricia Crespo, coordinadora del área de adultos mayores de la Municipalidad de Tres Arroyos, quien especificó que, entre las razones que fundamentaron las clausuras figuran falencias edilicias, edad avanzada de sus encargados, escasos recursos para cumplir con las exigencias de la Región Sanitaria 1, falta de enfermeros y hasta desinterés por mejorar en algunos casos.

Por su parte, desde la Fiscalía se informó que aún no hay procesos formales sobre las dos mujeres que figuran como encargadas del geriátrico de la avenida Güemes 1350. “Estamos aguardando el resultado de unas pericias practicadas a los residentes de la casa, para saber con certeza si su permanencia en el lugar le provocó alguna falencia física”, comentó un vocero cercano a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 13, a cargo del doctor Carlos Lemble, titular de la instrucción del expediente abierto en el marco de ese caso.

Cabe recordar que, en el marco de esta causa se allanó el lugar que funcionaba como geriátrico y los domicilios de sus titulares.

El contraste

Es muy sencillo comprobar el contraste que existe hoy en la actitud estatal después de la trascendencia de lo ocurrido con la que terminó siendo la primera residencia clausurada.

Luego del escándalo que abrió esa investigación, desde el ente municipal encargado de controlar el estado de estas residencias afirman que, hasta ese momento, las fiscalizaciones se hacían con frecuencia, aunque reconocen que la normativa que venía de Provincia era más flexible en cuanto a los tiempos de adecuación de los lugares con ese destino.

Tras el episodio del geriátrico allanado a fines de enero pasado, Crespo reconoce que "se aceleraron los plazos de exigencia y se empezaron a dar plazos perentorios para adecuar". En aquel momento, entre las distintas categorías de residencia que existen (geriátrico u hogar para la tercera edad, ya que tienen menos capacidad), se registraban 40 sitios.

"Algunos no cumplían ciertas normativas y, como era un lugar alquilado, no podían hacer las reformas exigidas. En ese contexto, muchos optaron por usar el inmueble como hogar para la tercera edad", explicó antes de reconocer que todavía a ninguno llegó a la habilitación definitiva con las exigencias de la Provincia, "pero están cambiando mucho", observó.

En ese sentido, la funcionaria subrayó las responsabilidades que le caben a cada órgano, "la Municipalidad firmó un convenio de colaboración con la autoridad de aplicación (provincial), que no da abasto a lo que exige la gestión".

Dinámica y autocrítica

Después de informar que todos los abuelos que estaban alojados en el polémico geriátricos de la avenida Güemes están todos reubicados en distintos lugares, hoy, Crespo reconoce una dinamización de la actividad en todos los niveles. “Desde Provincia nos plantean que ya pasó el tiempo de acompañamiento y ahí vinieron los cambios. Lamentablemente, toda la gente cuando se la exige, empieza a responder”.

No obstante, no ahorra análisis cuando se le requiere un concepto de lo ocurrido. “Fue lamentable. Ahora, por ahí, a partir de un hecho, se dinamizaron muchas cosas y exigencias que tendrían que haber estado antes. Por suerte, no hubo consecuencias graves para toda esa población”, señaló.

En la actualidad, cuando en Tres Arroyos un abuelo no tiene quien vele por él, Crespo mencionó las alternativas de las que se dispone en distrito. "Hay muchos que no tienen familia y que están en el geriátrico municipal. Los que no poseen familia tienen jubilación y a muchos los apoyamos desde la Municipalidad. Así, hay muchos que ceden los derechos para cobrar a cargo del apoderado que los cuida en el lugar elegido o, si aún pueden movilizarse por sus propios medios, simplemente piden que los acompañen al banco”.

Al respecto, la coordinadora municipal anticipó que la capacitación es una prioridad en tal sentido. “Nuestra idea es que, en un futuro, la gente que se dedica a cuidar adultos mayores sean cuidadores domiciliarios. Es una carrera terciaria que se dicta en esta ciudad y tiene muchos interesados en seguirla", sostuvo.

El interés por los abuelos tresarroyenses también se cristalizó a través de la cesión de subsidios. El más reciente provino de la Nación y fueron 300.000 pesos destinados a la adquisición de mobiliario para el Geriátrico Municipal.