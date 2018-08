A cinco meses de su cierre, a los talleres de Maldonado se les abre una nueva ilusión

Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Era lo que estaban esperando hace cinco meses, o más también. Aun desde antes del cierre definitivo de Ferrobaires, que se produjo el pasado 15 de marzo, las decenas de trabajadores de los talleres Maldonado tenían la ilusión de que desde algún lado llegara la salvación.

Y si bien todavía permanecen cautelosos, las noticias que llegaron esta semana desde Buenos Aires les permiten soñar con la vuelta al trabajo.

Es que en las últimas horas se confirmó que lo que el ministro Dietrich le había anticipado a este diario, y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) abrió la licitación de la “puesta en valor y funcionamiento de talleres Maldonado”, cuya apertura de sobres tendrá lugar el próximo día 30 a las 15 horas.

Según se desprende del pliego de la licitación, las principales funciones que deberá realizar el permisionario adjudicado serán las siguientes con respecto a los talleres: rehabilitación y ejecución de tareas de mantenimiento, ejecución de obras de mejoras, puesta en marcha y operatividad del uso-fin ferroviario, y explotación comercial uso-fin ferroviario,

Además, otro punto destacado de las condiciones del contrato es que el permisionario, durante el plazo de vigencia del mismo, “deberá realizar a su exclusivo cargo y costas, las obras necesarias con objeto de la rehabilitación y puesta en valor de los talleres ferroviarios, sus accesos e instalaciones con el fin de que el taller pueda realizar tareas de mantenimiento y recuperación del material rodante, de acuerdo a la normativa y a los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente, vigentes”.

“Estamos ilusionados”

Sobre la novedad opinó quien fuera jefe de los talleres Maldonado hasta su cierre, Lucio Vittori. El experimentado ferroviario sostuvo que están ilusionados con el llamado a licitación, ya que los extrabajadores “luchamos para que no fuera usurpado cuando se cerró, porque sabíamos que para poder soñar con una reactivación, una condición necesaria era que se mantuvieran las instalaciones en buenas condiciones”.

“Logramos que la seguridad y vigilancia fuera la misma que cuando funcionaban los talleres, es más, hasta agregamos gente, algunos de nuestros compañeros aceptaron quedarse como custodia”, añadió Vittori, de 63 años.

Sobre la situación actual del centenario taller, el último jefe del mismo comentó que “hoy por hoy están sacando la chatarra, la Adif le vendió, no sé a quién, los vagones que estaban abandonados. Hay una empresa cortando todos los vagones –son más de 100--, compactándolos y llevándoselos. En su momento se dijo que el material lo van a usar para fabricar caños y costuras para Vaca Muerta”.

Vittori explicó que lo mismo que está sucediendo en Maldonado ocurrió recientemente en otros talleres de la provincia como los de Escalada, “Kilo Cuatro”, Mechita y Mar del Plata.

“Tenemos fe de que podamos llegar a participar, si bien nadie nos brindó ninguna certeza, se supone que a la mano de obra que fue echada la deberían al menos convocar. En el taller de Mecha, ubicado a 200 kilómetros de la Capital Federal, la empresa rusa THM (ver aparte) se hizo cargo, tiene un proyecto y, si bien todavía no comenzó, ya tomaron a 24 personas que habían sido despedidas del taller anterior. Supuestamente a fin de mes o en septiembre volvería a operar, se trata de un proyecto grande para atender las máquinas chinas del ferrocarril San Martín”, analizó Vittori.

Hoy, el taller está operativo

Vittori destacó el estado actual de los talleres cerrados de la mano de Ferrobaires hace exactamente cinco meses y, si bien reconoció que lógicamente hay que invertir, recordó que en los 90 se trabajaba en peores condiciones. “Yo recuerdo que cuando empezaron las privatizaciones, me tocó estar en Ferrosur, donde ni siquiera teníamos un lugar físico para empezar, y terminamos usando el taller de Noroeste, que estaba en decadencia y en peor estado que el de Maldonado hoy”.

“Y también me tocó estar en Ferroexpreso, cuando tomó el taller de Spurr, donde se nos llovía el techo, había mugre y chatarra. En White el persona tenía un container como taller, así que no nos podemos poner en exquisitos, porque en los 90 todas las empresas empezaron a trabajar en peores condiciones que ahora. No hacen falta muchas cosas para que el taller opere mañana mismo si así se lo requiere”, agregó el ferroviario.

Vaca Muerta da esperanzas

“Calculo, por lo que uno va charlando cada semana, que toda esta posible reactivación tiene que ver con el contexto actual, es decir el proyecto de Vaca Muerta y otros que andan dando vuelta. Por ejemplo, la operatividad de Ferroexpreso quedó muy acotada porque el taller de Olavarría es chico”.

“También está el caso de Ferrosur, que tiene vagones para reparar y los manda para afuera porque acá no tiene espacio físico. Entonces yo supongo que la idea es que Bahía, por estar en un lugar estratégico, puede absorber todas esas necesidades y lo que se pueda proyectar en Vaca Muerta”.

Perversión e indemnizaciones “sin despidos”

El último 15 de marzo casi 60 empleados de los talleres Maldonado se quedaron sin trabajo. Pese a ello, muchos todavía no recibieron el telegrama de despido ni la boleta con la liquidación final por sus servicios prestados a Ferrobaires.

“Nos indemnizaron, sí, pero no sabemos si nos pagaron la cifra correcta porque nunca recibimos la liquidación correspondiente. Tampoco la certificación de servicio, porque supuestamente está demorada en La Plata y no sé qué otros cuentos. En mi caso, y en los de otros, no recibimos los telegramas, aunque sí sabemos que estamos echados”, lamentó Vittori, de 48 años de trayectoria en el ferrocarril.

“Hubo y hay un montón de irregularidades, actuaron con perversión, hubo maltrato. A los que aceptaron la propuesta de retiro, que no era un retiro como se lo conoce, los asustaron, les prohibían hacer juicio, entrar en una oficina de la provincia por cinco años, y hablar de la empresa. Lo único que te aseguraban eran dos años de cobertura de obra social, razón por la cual muchos aceptaron, pero resulta que después de firmar el retiro, la obra social nunca apareció y están sin cobertura al igual que nosotros. Para colmo de males, tampoco podemos recurrir al fondo de desempleo porque es nacional y nosotros trabajamos para la provincia”, lamentó Vittori.

El gigante ruso

THM es el principal grupo ferroviario privado ruso, y desembarcó el año pasado en nuestro país, momento desde el cual ha ganado diversas licitaciones para reparar material rodante y otros bienes del rubro en distintas ciudades del país.