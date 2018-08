Inauguró las nuevas dependencias del Hospital Municipal "Eva Perón"

La gobernadora María Eugenia Vidal estuvo hoy en Punta Alta y oficializó la inauguración de las dependencias del Hospital Municipal "Eva Perón".

Se trata de una nueva sala de internación, que se suma a las dependencias ampliadas y renovadas que ya fueron habilitadas sobre la calle Mitre.

Luego del corte de cintas, en el que participaron también el intendente Mariano Uset, el secretario de Salud municipal, doctor Carlos Gabbarini, y el director del centro de salud, doctor Omar Barrios, Vidal brindó una improvisada conferencia de prensa, en la que habló, entre otros temas, de la situación de los edificios escolares.

"Todos los vecinos de Rosales y los bonaerenses sabemos que las escuelas durante mucho tiempo, casi 28 años, no recibieron la inversión que necesitaban. Sin duda, pasados dos años y medio de nuestra responsabilidad para resolver ese problema, hemos avanzado pero todavía no lo suficiente. Sin ir más lejos, Coronel Rosales, en la Escuela Técnica Nº 1 y el Jardín 915 pudo atender sus inconvenientes, pero tenemos una lista pendiente de escuelas muy grande para seguir trabajando. Incluso hemos acordado soluciones con el intendente, entre el Fondo Educativo más los fondos que pone la Provincia".

Agregó que "es un trabajo que no va a terminar en este mandato, que tiene que continuar, pero la buena noticia es que ya empezó. Hay más de 6.000 obras e intervenciones, que es más del doble de lo que se hizo en los últimos cinco años en la gestión pasada. Esto quiere decir que realmente hay un trabajo permanente. No alcanza para resolver todos los problemas y para eso tenemos que trabajar en equipo: Consejo Escolar en la emergencia, los intendentes con el Fondo Educativo complementando las obras del Consejo y por supuesto la Provincia".

El intendente Uset en su discurso junto a Vidal dijo que irán por más, en referencia a darle continuidad a las obras. Frente a ello, se le preguntó a la gobernadora si existen fondos en la Provincia y respondió que "estamos atravesando un momento difícil en el país y en la Provincia. Mi compromiso con los intendentes es que las obras que se establecieron en la provincia de Buenos Aires se van a cumplir. Ahora para decidir nuevas obras, tenemos que esperar como se da el cierre de este año, tanto en el presupuesto nacional como provincial. Prefiero, antes de prometer algo, estar ciento por ciento segura porque el valor de la palabra en las obras es muy importante. La obra tiene que avanzar como corresponde. De lo contrario, volveríamos a tiempos pasados donde se anunciaba algo, se ponía un cartel y la obra no aparecía. Yo quiero llegar a un distrito y ver que las obras fueron una realidad".

En cuanto a la situación de los docentes, dijo que la declaración de las emergencias educativas en los Concejos Deliberantes no cambian la realidad, "sí lo hacen las obras".

Sobre los salarios, sostuvo que "los docentes no cobran en negro, sino que reciben sumas no remunerativas, que no es lo mismo que cobrar en negro. Esta es una realidad que se inició en la Provincia entre los años 1965 y 1967, con los convenios colectivos con esa modalidad. Ahora, desde que empezamos la gestión, en ninguna paritaria se incluyeron sumas no remunerativas. Sí están presentes las que se acordaron con otros gobiernos".

Respecto a las paritarias, mencionó que antes de que finalice el presente mes serán convocados los docentes, al tiempo que afirmó que la sanción para Suteba ya está dictada por el Ministerio de Trabajo.

También habló de la cuestión tarifaria y dijo que "eliminamos todos los impuestos provinciales en luz, gas y agua para que los vecinos realicen menores erogaciones o al menos para atenuar los aumentos. A partir del año que viene, y tal como lo anunció el ministro de Energía, sólo habrá aumentos por inflación".

(Agencia Punta Alta).