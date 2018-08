El video de un médico ginecólogo sobre el aborto se hizo viral en las redes sociales.

Se trata de Jorge Maciel, quien dio un discurso en contra de esta práctica fuera del hospital de Cipolletti (Río Negro).

"La objeción de conciencia no se permite en las instituciones de salud. Significa que en cualquier hospital público de Argentina, en cualquier clínica, tiene que haber al menos un profesional dispuesto a realizar un aborto porque si no serán pasibles de pena", explicó.

Y agregó: "Algo que no saben los senadores, que no supieron los diputados y que no sabe el ministro de Salud de la Nación es que por mucho que les pese entre el 70 y 80 % de los médicos son objetores de conciencia respecto al aborto".

"En muchos hospitales el 100 % de los ginecólogos es objetor de conciencia, como en el Hospital de Cipolletti y en la maternidad más grande de Argentina que es el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán, donde yo hice mi residencia", aseguró.

El médico les preguntó a los presentes: "¿Quiénes van a hacer los abortos si los ginecólogos no estamos dispuestos a hacerlos?".

"¿Creen que porque saquen una ley nosotros vamos a cambiar nuestros principios, vamos a violar nuestro juramento hipocrático que dice 'salvaguardar la vida desde el momento de la concepción', mismo juramento que prohíbe dar medicación abortiva?", insistió.

El ginecólogo aseguró que "no van a conseguir profesionales para hacer los abortos".

"Éramos la mayoría silenciosa hasta que se metieron con nuestros niños", señaló.

"Hoy en las escuelas hay docentes que les meten pañuelitos verdes a chicos que no saben usar un preservativo", lamentó.

Y sostuvo que deberían escuchar a quienes estudiaron medicina: "Les debería llamar la atención que la mayoría de los médicos estemos en contra de esta práctica. Si yo fuera el que está a cargo de la NASA y el 80 % de los astronautas me dice 'me parece que no tenemos que hacer esta misión al espacio', y ¡yo los escucharía! porque son los astronautas. Son los que saben".

El médico finalmente contó que tomó "la misión de dar en las escuelas charlas sobre educación sexual y planificación familiar gratuita".

Qué pasa

Si bien esta semana se rechazó el proyecto para legalizar el aborto, ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que el 21 de agosto se presentarán en el Congreso las reformas al articulado del Código Penal que incluyen la despenalización del aborto.

Si se despenaliza, las mujeres que practiquen abortos no van a ser procesadas ni condenadas.

Sin embargo, para que la práctica se legalice y el Estado intervenga por el "aborto legal, seguro y gratuito" deberá esperarse hasta el próximo año. (rionegro.com.ar y La Nueva.)