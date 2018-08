Aprobaron que se siga con la instalación de la calesita en el Parque

El Concejo Deliberante aprobó anoche que se le otorgue un permiso transitorio al hombre que había empezado a construir una calesita en el parque San Martín sin la autorización debida.

El permiso es por un año, hasta que salga una licitación.

“Estoy contento de poder hacerla rodar —dijo Claudio Canastracci, quien hace un mes había empezado los trabajos con la calesita, luego de arreglar su instalación de palabra con el Municipio—. Se llegó a un buen fin y sentí el apoyo de los vecinos.”

Para los concejales, el mecanismo por el cual se había autorizado a Canastracci a instalar la calesita no era viable y debía hacerse un llamado a licitación.

En el texto de la ordenanza, se daba el visto bueno a la instalación de un carrusel, pero sin especificar quién sería el beneficiario.

Por tal motivo, ayer se presentó una modificación a la ordenanza y se le permite el uso y goce del espacio público por el término de un año.

El miércoles, Canastracci le dijo a La Nueva. que cuando vio los trabajos de reacondicionamiento del parque San Martín llevó la idea al Municipio y le dijeron “metele pata”.

“No tuve en cuenta todos estos idas y vueltas. Si no me frenaban, me quedaba colgar los caballitos”, había dicho.

Finalmente, los concejales resolvieron otorgarle un “permiso precario” que vencido el plazo de un año deberá normalizarse. (La Nueva.)