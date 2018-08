Santiago Torre: "Le apuntamos a seguir conociéndonos y a luchar el torneo"

Una satisfactoria tarea llevó a cabo anoche Liniers, en la reanudación del torneo local de básquetbol de primera división.

El "Chivo" le ganó a Olimpo en casa, por 86 a 71 y, al menos de forma momentánea, se subió a lo más alto de la tabla de posiciones.

"Le apuntamos a seguir conociéndonos. Sabemos que por momentos en el año lo logramos y por momentos no. Somos un equipo que se armó este año, entonces tenemos que seguir laburando pero la expectativa es la misma de siempre, luchar por el torneo", le dijo Santiago Torre, base de Liniers, a La Nueva.

El dueño de casa pareció tomar el control del juego desde el vamos, mostrándose más activo que Olimpo y mucho más resolutivo en ataque.

Así, alcanzó a sacar 12 puntos de ventaja (18-6) a 4m01 del final del 1ºC tras una bandeja de Dottori.

Sin embargo, un tiempo muerto hizo reaccionar al aurinegro, quien empezó a buscar más a Agustín Sánchez en la pintura y recortó: parcial de 15 a 5 para cerrar el tramo apenas un doble abajo.

Más aún, la visita se dio el lujo de pasar al frente en el amanecer del 2ºC, nuevamente con lucimiento personal de Sánchez: 26-27.

En lo sucesivo el juego bajó su ritmo, se intercambiaron errores y se llegó a un entretiempo empatado.

"Hicimos cosas que por lo general no nos salían. Ellos se pusieron en juego dos veces, volvieron al partido y sin embargo lo pudimos destrabar otra vez. Por momentos fuimos muy intensos atrás, que era lo que estábamos buscando. Intentamos subir la línea defensiva, nos propusimos eso, sabiendo que tenemos un equipo con mucha pierna (sic) y no lo estábamos aprovechando al máximo por cuidar, por guardarse para el ataque. Hoy lo pudimos hacer. Jugar así es la idea de Emiliano (Roldán) y nos estamos sintiendo muy cómodos", añadió el conductor ex Alem.

La reanudación le cayó mejor a Olimpo, que colocó en cancha a Elichiry por primera vez en la noche y el tirador tresarroyense le dio dos triples consecutivos:43-44.

Ese apartado, el de los lanzamientos a distancia, fue el que más extrañó Liniers, quien no contó con Mauro Zalguizuri (se recupera de una intervención quirúrgica en el tobillo) ni con Gonzalo Martínez (muscular), sus mejores porcentajes a distancia.

En ese sentido, el flojo 2-15 t3 lo obligó a ir para adentro pese a que el aurinegro pasó a defender en zona en gran parte del 3ºC.

Sin embargo, cuando acertó el primer triple (Dottori) se potenció, creció el trabajo defensivo con Nicolás Sánchez (hizo su debut en Liniers) a la cabeza, corrió y sacó 12 tantos en un abrir y cerrar de ojos: 59-47 a 1m03 del 3ºC.

"Nico Sánchez es un trueno. Defensivamente es muy duro. Sube toda la cancha sin que nadie le diga nada, viene con la escuela de Bahía Basket y cuando está duro atrás nos convence y nos contagiamos todos. Además me da unos minutos de descanso a mi que al no tener a Mauro (Zalguizuri), quizás no saliendo pero corriéndome a un costado para que él juegue de uno, me viene bien para llegar con aire al final", completó Torre.

La ventaja fue suficiente para que Liniers llegue armado a los instantes finales, ya que los arrestos individuales de Olimpo le alcanzaron para colocarse 68-61 a 5m50.

El buen aporte de Radavero, la efectividad en la línea y una volcada de Banegas le pusieron la firma a la victoria de Liniers.

Esta es la síntesis

Liniers 86: S. Torre 19, A. Dottori 20, F. Ferrari 6, M. Ríos Lodoli 6, H. Banegas 21 (FI); F. Radavero 12, N. Sánchez 2 y J. Marinsalta 0. DT: Emiliano Roldán.

Olimpo 71: Franco Ruesga 14, E. Giménez 2, M. Mailo 2, V. Bettiga 11, A. Sánchez 18 (FI); Fausto Ruesga 12, J. P. Hollender 6, A. Pedro 0 y F. Elichiry 6. DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Liniers, 23-21; 37-37 y 61-52.

Tiros libres: Liniers, 22-31 y Olimpo, 12-14.

Cinco faltas: A. Sánchez (O).

Árbitros: Javier Sánchez y Sebastián Arcas.

Estadio: Hernán Sagasti.