"Estamos ante un desafío enorme", dijo el nuevo DT de Los Pumas

Mario Ledesma, quien como jugador del seleccionado argentino vistió más veces la casaca albiceleste en Mundiales, fue presentado esta mañana como nuevo entrenador de Los Pumas.

"Hoy, ser el capitán del barco me llena de orgullo. No es una presión ni es algo que me intimide. Es un vértigo muy lindo. Y hasta, culturalmente. Estamos en un momento importante para ser responsable, planificar, laburar ... Estamos ante un desafío enorme", dijo Ledesma durante la presentación, que fue emitida por la Unión Argentina de Rugby vía Instragram.

Ledesma, mundialista con Argentina en 1999, 2003, 2007 y 2011, reemplazará en el cargo al tucumano Daniel Hourcade.

En su carrera como entrenador el ex hooker se desempeñó en Stade Francais (2011-12), Montpellier (2012-14), Waratahs (2015-17), Australia (2015-17) y Jaguares (2018).

Ledesma tendrá su debut oficial el próximo sábado 18 de agosto, cuando Los Pumas enfrenten a Sudáfrica en el inicio del Rugby Championship de visitante.