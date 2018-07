Sansinena va tomando forma de cara al torneo Federal A

Sansinena ya comenzó la puesta a punto para la temporada 2018-2019 del torneo Federal A, que comenzará el 9 de septiembre.

Con el DT Julio Román a la cabeza, el plantel albirrojo cumplió hoy el segundo día de trabajo con la novedad de que el arquero Misael Petersic se sumó a los entrenamientos y se convirtió en otro de los refuerzos.

El Tripero también sumó a Cristian Villanueva (defensor ex Olimpo), Emanuel Tamalet (mediocampista ex Villa Mitre y Liniers), Lucio Culler (delantero ex Colón de Santa Fe), Fernando Montenegro (volante ex Defensa y Real Potosí, entre otros), Gonzalo Arriola (atacante ex Ferro de Pico y All Boys de Santa Rosa) y Juan Ignacio López (ex Sarmiento de Junín).

El resto del plantel está conformado por Abaca, Nasta, Barez, Merigo, Schefer, Dambolena, Carpensano, Palacio, Berardo, Villegas, Semper, Bowen, Jara y Agüero.

Además, se recuperan de distintas lesiones Axel Lischeske, Tormann y Filippini.

El cuerpo técnico de Román se completa con Juan José Stalloca (ayudante de campo), Adrián Genco y Luis Nardi (preparadores físicos) y Fermín Ponte (entrenador de arqueros).

El certamen tiene como fecha de inicio el 9 de septiembre y otorgará 4 ascensos directos a la Primera B Nacional y una Promoción con el último promedio de los del interior de la segunda división del fútbol argentino.

La zona que integrará Sansinena estará compuesta Villa Mitre, Cipolletti, Deportivo Madryn, Deportivo Roca, Sol de Mayo, Independiente de Neuquén, Alvarado y Ferro de Pico.