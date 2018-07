Florencia Kirchner dijo que "posiblemente" influyó en el cambio de postura de Cristina sobre el aborto

Florencia Kirchner sostuvo hoy que "posiblemente" influyó en el cambio de posición de su madre, la actual senadora Cristina Kirchner, quien votará a favor de la ley de despenalización del aborto, y recordó que esa temática "se hablaba en la mesa" de su casa.

"¿Si influí en su opinión? Sí y no. Lo que pasó es que muchos de los temas que se debaten alrededor del aborto, desde la salud pública hasta la posibilidad de elegir, se hablaban en la mesa de mi casa a raíz de mi feminismo. Así que tiene que ver con todo el proceso general", sostuvo al ser consultada sobre si ella había convencido a su madre para que revirtiera su postura.

Y agregó: "Posiblemente esto viró la manera en la que una mire el aborto".

La hija de la exmandataria es una militante de la causa a favor de la interrupción voluntaria del embarazo no deseado y participó de varias marchas de la campaña verde.

Al respecto, Florencia Kirchner destacó que la fuerte participación de menores de edad en las manifestaciones a favor de la interrupción voluntaria del embarazo fue otro de los factores que pudieron haber incidido en el cambio de postura de la exjefa de Estado.

"Más allá de lo que pase en el Congreso, ya socialmente es una batalla ganada. Si tengo que destacar algo (de su padre, Néstor, y de su madre, Cristina) es su capacidad de escucha de la juventud y de las nuevas ideas de las que la juventud participa", destacó en una entrevista que brindó a radio AM750.

Y finalizó: "No endioso la maternidad. Me considero una militante feminista desde que entendí que aquello en lo que sentía que no encajaba eran lógicas patriarcales". (NA)