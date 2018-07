Tenis: Andy Murray consiguió su segunda victoria en dos años

El escocés Andy Murray, ex N° 1 del ranking mundial y actual N°832, celebró anoche su primera victoria en cancha dura desde marzo de 2017 y el segundo éxito en el circuito profesional en dos años.

A sus 31 años, el británico, ganador de tres Grand Slams, venció al estadounidense Mackenzie McDonald por 3-6, 6-4 y 7-5, en la primera ronda del ATP 500 de Washington (Estados Unidos), torneo preparatorio para el US Open.

El próximo rival de Murray en el certamen, será su compatriota Kyle Edmund, cuarto preclasificado del certamen estadounidense.

Vale recordar que el escocés sufrió una lesión de cadera en 2017, que lo obligó a pasar por el quirófano y a abandonar el circuito por 11 meses.

Su retorno se produjo en junio de este año, cuando reapareció en la gira de césped previa a Wimbledon, donde cosechó con dos derrotas y apenas un triunfo.

You can see what it meant to him 👏



Watch as former World No.1 @andy_murray battles hard to clinch his second victory of the season in the first round of the @CitiOpen.



🎥 @TennisTV pic.twitter.com/0qnf97HBVk