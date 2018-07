Nieve: 4 riders desafiaron techos, cerros y hasta un volcán activo

Cuatro riders top se juntaron para realizar un desafío en el que abandonaron todo el confort, dejando sus casas para ir a lugares hostiles y remotos, sin teléfonos, redes sociales, luz o duchas.

Se trata de de Jorge Belardi (44 años), Fernando Natalucci (36), Iñaki Odriozola (22) y Cristóbal Colombo (12), deportistas de 3 generaciones que surfearon la mejor nieve en aquellos lugares a los que casi nadie accede en el marco del Quiksilver Free Ride Tour 2018.

Los protagonistas

Belardi se define como un argentino con pasaporte estadounidense. Nació en Ohio por casualidad, ya que sus padres trabajaban en Estados Unidos en aquella época, pero desde los 4 vive en nuestro país y desde chico se entregó a la pasión de la nieve. Y del snowboard. A los 20 años se hizo profesional, cuando lo contrató un team internacional, pero ya cerca de los 30 empezó a retirarse por culpa de las lesiones. Desde ahí se hizo organizador de eventos aunque no pudo negar su regreso a la tabla cuando Quiksilver, del que fue team manager, lo llamó para esta travesía.

“Fui el más veterano, pero me sumé en un papel más complementario, dejando que Iña y Fer marcaran las jugadas y guiaran al equipo”, explica Jorge.

Natalucci, rider de DC Shoes, es un ser especial, con una mezcla de carisma, tranquilidad y conocimiento que invitan a estar siempre cerca. Y más si es en la montaña, donde es un maestro al que le gusta enseñar. Y compartir. “Yo me crié en San Martín de los Andes, jugando siempre en la naturaleza y al aire libre. Así me encontré con montañas nevadas y con una tabla que me permitía deslizarme sobre sus laderas. Así se despertó una pasión increíble que hoy sigo disfrutando como el primer día, pero 20 años después, ahora también como mi profesión”, cautiva con su mensaje.

Iñaki, una de las joyas del snow nacional, da un mensaje repleto de una madurez que va más allá de su edad. “La montaña me ha marcado mucho. Además de darte hermosas sensaciones, te conecta con lo más íntimo, hace conocerte mejor y te enseña a buscar la libertad. Yo digo que es mi psicólogo. Nunca fui a uno, pero este deporte me ayudó a superar mis problemas, como fueron la muerte de mi papá hace seis años y luego de mi mamá hace siete meses. La montaña te abraza y te escucha…”, asegura Odriozola con un dejo de emoción.

La adrenalina, emoción, diversión, incertidumbre y miedo se palparon en el ambiente durante estos 12 días en las aventuras fuera de pistas que los cuatro realizaron en Las Leñas y Caviahue/Copahue. Ellos son profesionales aunque experimentan esas sensaciones, las de cualquier hijo de vecino que sube a la montaña con una tabla. Claro, practicando “otro” deporte. Se deslizan por lugares que la mayoría ve solo en fotos o videos. Los medios de elevación te llevan hasta un lugar, luego ellos siguen caminando, incluso durante más de una hora para una bajada que a veces no superará el minuto.

“Cuando vas caminando, te cansás, transpirás y sentís miedo. Todo por una bajada. Pero será una única, especial, porque vos te la ganaste”, dice Iñaki. En las Leñas, un cerro (de 3.700 metros) que Belardi califica como “el mejor del mundo porque con un pase llegás cerca de laderas que en otros países solo alcanzás pagando miles de dólares para contratar helicópteros”, subieron hasta el patio de atrás de la montaña, dos lugares tan famosos como imponentes y peligrosos, Oficinas y el Cerro Martín. Incluso el segundo se llama así porque ahí falleció un esquiador con ese nombre… Las Leñas tiene el desnivel vertical más grande del continente y en ambas bajadas los chicos enfrentaron pendientes de hasta 38 grados, bajando a 50 km por hora. Heavy.