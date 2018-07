Paro docente en al menos 5 provincias

Miles de docentes iniciaron esta mañana una jornada nacional de protesta convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) con paralización del dictado de clases en al menos cinco provincias y la Capital Federal.

La CTERA dispuso un paro de 48 horas a partir de este lunes, que abarca a Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes, Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en reclamo de la reinstauración de la paritaria nacional docente eliminada por el Gobierno de Mauricio Macri en 2017.

"Decíamos por ejemplo que sin paritaria nacional no iba a haber más computadoras de Plan "Conectar Igualdad" para los chicos. No nos creían. Y no hay una sola computadora más para ningún chico", dijo en conferencia de prensa esta mañana Educardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de la ciudad de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, donde existe un extenso conflicto desde inicios de año por la falta de acuerdo paritario, el gobierno provincial dictó una conciliación obligatoria que fue acatada por los gremios FEB, Sadop, UDA, Udocba y Amet, excepto Suteba.

Roberto Baradel (secretario adjunto de Ctera) dijo que el Gobierno planea "eliminar todos los incentivos docentes" por unos 20.000 millones de pesos en el marco del ajuste fiscal que lleva adelante el Gobierno para cumplir con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). (NA y La Nueva.)