El Código de Zonificación y la encuesta como primer paso vital

El Concejo Deliberante está llevando a cabo una tarea minuciosa para la construcción colectiva del nuevo Código de Zonificación.

Por ello, los vecinos, estudiantes, jubilados, empleados, profesionales, los trabajadores, entre otros, podrán brindar sus opiniones respondiendo a las preguntas en la denominada Consulta a los vecinos de Punta Alta y Coronel Rosales.

La concejala de Canbiemos Diana Durán (responsable del Centro de Estudios Geográficos) expresó a "La Nueva." que así los habitantes de Punta Alta, Villa General Arias, Pehuen Co, Villa del Mar, Bajo Hondo, Calderón, Pago Chico y la zona rural del partido serán parte del desarrollo integral de Coronel Rosales.

Manifestó que la consulta se podrá encontrar en la página del municipio.

"También podrá ser difundida y linkeada mediante los medios de comunicación y las redes sociales".

La concejala expresó que también estará disponible en formato papel para quienes no tengan la posibilidad de acceder a Internet mediante las sociedades de fomento, la Municipalidad y el Concejo Deliberante.

"Las respuestas de la gente tendrán importancia para iniciar el diagnóstico integral necesario para renovar el Código de Zonificación".

Afirmó que es una herramienta básica para la planificación urbana y el ordenamiento territorial del distrito y de todos los sectores de la comunidad rosaleña.

Dijo que la urbanización es un fenómeno contemporáneo creciente.

"En el caso de las localidades rosaleñas requerimos de un documento de planificación actualizado que tiene que ser acompañado por la comunidad y fundamentado técnicamente, además de ser debatido y consensuado en los ámbitos políticos. Por ello trabajamos desde la comisión de Zonificación de manera colaborativa junto al Legislativo y el Ejecutivo; con el aporte de los profesionales inicialmente convocados (ingenieros, arquitectos y agrimensores) y la Unión del Comercio, la Industria y el Agro".

Afirmó que el citado código será un instrumento de gestión pública y privada que tendrá consecuencias socio ambientales, culturales, políticas y económicas que influirán en el desarrollo endógeno de la ciudad de Punta Alta y de Coronel Rosales. "Y, en consecuencia, en la vida presente y futura de sus habitantes".

Dijo que decidirán sobre varios temas: qué ciudad y qué distrito se pretenden para construir el futuro.

"Qué actividades se deberían desarrollar en la ciudad y cómo organizarlas para que el crecimiento urbano sea sustentable y ordenado, promoviendo la mejora de la calidad de vida de la población".

Manifestó que el código permitirá que cuando una persona, una institución, el municipio quieran hacer un proyecto de uso del suelo (inmobiliario, industrial, entre otros) no se topen con dificultades por la desactualización de esta herramienta.

"El Código de Zonificación plantea en sus objetivos cómo ordenar el espacio urbano, las construcciones y los usos de la ciudad y el distrito".

"También las principales actividades económicas, el crecimiento de Punta Alta, el perfil de Villa General Arias, Villa del Mar, Pehuen Co, Bajo Hondo, Calderón y la zona rural y los espacios verdes urbanos".

"Plantea, además, la relación con la ciudad de Bahía Blanca y la Base Naval Puerto Belgrano", expresó.