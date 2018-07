Ajedrez la actuación de los bahienses en el Gran Prix de La Pampa

Casi una decena de ajedrecistas de nuestro medio se movilizaron el domingo a General Campos (La Pampa) para participar del 3º Abierto Mari Mamhuel, correspondiente a la cuarta fecha del Gran Prix del Sur.

Allí tuvieron actividad las categorías Participativa, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Mayores, en una jornada que tuvo 7 mil pesos en premios.

Los representantes bahienses fueron David Coronel, Antonio Iantosca, Gerardo Santopietro, Abel Weinmeister, Guillermo Morales, Carlos Meineri y Blas Gallardo del Círculo de Ajedrez Bahía Blanca, mientras que de la Escuela de Ajedrez "Tito" Guerra asistieron David Tkalecz y Luciano Serenelli.

También participaron dos representantes de Punta Alta, Ezequiel y Lucas Calierno de la Biblioteca Alberdi.

Con un ritmo de juego de 15´+ 3, acudieron a la cita 120 jugadores de toda la región, jugando 73 en categorías juveniles y 47 en mayores.

Entre estos últimos, participaron casi una decena de fuertes jugadores de unos 2.100 puntos de ELO, contando además con la presencia del maestro internacional Facundo Quiroga.

Rendimiento

Casi todos los representantes de nuestra ciudad y Punta Alta lograron posicionarse entre los primeros 17 puestos.

Gerardo Santopietro alcanzó el podio con el 2º lugar, venciendo al campeón pampeano Martín Mansilla, pero sin poder hacer nada frente al campeón del torneo, Pablo Miravent (Coronel Suárez), quien con 7 puntos finalizó invicto y se quedó con el premio mayor.

La agenda

El próximo fin de semana las actividades del Círculo de Ajedrez bahiense se ramificarán.

Algunos de sus jugadores viajarán a disputar el IRT de Salliqueló, 3ª etapa del Circuito de Ajedrez Serrano que en octubre recalará en nuestra ciudad. Pero también habrá acción en suelo bahiense, con otra edición del Torneo Homenaje previsto para el domingo 5 de agosto, 16.30, en el Círculo (Thompson 486).

En esta oportunidad el homenaje será a los niños prodigio del ajedrez mundial Samuel Reshevsky, Paul Morphy y José Raúl Capablanca.

Habrá medallas y tarjetas recordatorias coleccionables para todos los participantes.