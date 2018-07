Hockey: con la bahiense Bianca Donati, Las Leonas clasificaron a cuartos de final

Con un gran desempeño colectivo, la Selección Argentina de Hockey sobre Césped, con la jugadora bahiense Bianca Donati nuevamente en el once titular, derrotó a Nueva Zelanda por 2-0 y sacó pasaje a los cuartos de final del Mundial de Londres 2018.

Los goles del combinado nacional, 2° en el Grupo C, los convirtieron Noel Barrionuevo de penal en el primer tiempo, tras un corner corto ejecutado por la bahiense Donati, y Delfina Merino en el complemento.

