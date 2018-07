Coronel Suárez: preocupa la demora en el otorgamiento de las becas

Ante la demora del área de Desarrollo Social de Coronel Suárez para evaluar las condiciones familiares que permitan acceder a una beca municipal, la concejal del MpV Fabiana Maldonado mostró su preocupación y pidió una pronta respuesta desde la comuna.

Maldonado comentó que “esperamos una respuesta desde la dirección de Desarrollo Social, ya que debido al atraso muchos padres evalúan si mantienen -o no- a sus hijos estudiando”.

La concejal señaló que “más que una ayuda, es un aporte fundamental para que los chicos puedan estudiar en otra ciudad”.

“En general el trámite demora unos meses, pero no hasta agosto. Se justifican en que la demora radica en el estado de asamblea permanente de las trabajadoras sociales. No es una respuesta válida; no se puede jugar con la necesidad de las familias”, señaló.

Para la edil, falta organización, autoridad y responsabilidad.

“Con la situación económica general, se agrava la posibilidad de las familias de enviar dinero a sus hijos. Pedimos que se incremente la cantidad de asistentes sociales o que las visitas socio-económicas se realicen de enero a marzo”, sostuvo Maldonado, quien también elevó un pedido de informes al área de Desarrollo Social conducida por María Antonia Urruti.

¿Qué sucede con la perrera?

Uno de los temas que se trató en la última sesión fue un pedido de informes por la construcción de la nueva Perrera Municipal, ya que si bien el año pasado la agrupación Colitas Contentas ganó el Presupuesto Participativo para trasladar a los perros a un nuevo predio, la construcción viene demorada.

Si bien hay avances, como la construcción de los nuevos caniles, resta aún mucho por hacer. Al respecto, Maldonado aclaró que el actual emplazamiento de la Perrera, junto al basurero municipal en una zona fácilmente anegable, no brinda las condiciones óptimas de sanidad a los animales.

“Queremos que se le den celeridad a las obras de construcción de la nueva Perrera. Ahora, los perros están casi abandonados, con correas cortas que no les permiten guarecerse”, dijo.

“Son muchos los perros sueltos, sobre todo en la zona del centro, y no hay lugar adecuado en la actual perrera. En junio presentamos un proyecto para que se agilice su traslado y para reglamentar el cuidado de los animales, con un departamento de Zoonosis y un veterinario en el lugar”, finalizó. (Agencia Coronel Suárez)