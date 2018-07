El pedido del esposo de la policía baleada: "Que no nos maten como perros"

Fernando Altamirano, esposo de Lourdes Espíndola, la mujer policía que permanecía internada con muerte cerebral tras ser baleada por un delincuente en Ituzaingó, pidió esta mañana que a los integrantes de la fuerza de seguridad "no los sigan matando como perros".

En tanto, Juan Espíndola, el padre de la joven, sostuvo que lo que pasó con su hija es "un balde de agua fría" en medio de un "momento muy duro" porque acaba de perder su trabajo luego de más de 15 años por el cierre del establecimiento en el que se desempeñaba.

Altamirano, de 34 años, también pidió que "se haga justicia": "Quiero que (el asesino) me diga por qué hizo eso y que lo pague".

"Quiero que esto no quede así no más, que todos mis compañeros tengan seguridad, que no salgamos a la calle y nos maten como perros. No se puede vivir así, las autoridades no nos escuchan", expresó el joven, también integrante de la Policía Bonaerense.

Por otro lado, confirmó que el jefe de la Policía Bonaerense, el comisario Fabián Perroni, lo increpó y le pidió que se comportara "como un hombrecito" al visitar este domingo el Hospital Posadas, donde se encontraba internada la joven.

"Yo lo único que le dije es '¿Así es como cuida su personal?' y saltó prepotente diciendo '¿Qué te pasa pibe?'".

"Después me acerqué para pedirle disculpas y le quise entregar mi credencial; no me la quiso agarrar y me dijo que me comportara como un hombrecito", relató en declaraciones a Radio La Red.

Con voz entrecortada y fuerte carga emocional mientras que ya daba a su esposa de 25 años como fallecida, el policía sostuvo que "desde el cielo" le pide que no se quede de brazos cruzados.

"Quiero que esto haga ruido, que no nos abandonen, la gorda desde arriba me está diciendo que no me quede de brazos cruzados. Voy a luchar para que los compañeros tengan buen sueldo. Nos prometieron cosas y no lo cumplieron", expresó.

El agente reiteró que vivía con los adicionales porque tanto el sueldo propio como el de su esposa estaban comprometidos en mutuales por créditos con los que estaban pagando un terreno, para "darle un futuro" a su hijo. (NA y La Nueva.)