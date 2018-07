Las 15 mejores frases que dejó el Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios, una de las entidades empresarias más poderosas del país, le dio en el Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y de los Servicios un fuerte respaldo al rumbo económico actual a pesar de haber admitido que la coyuntura para el sector privado no es sencillo.

Con importantes panelistas y ante más de 800 personas, representativas de todas las cámaras del país, se desarrolló en Buenos Aires.

Las mejores frases de los disertantes y panelistas fueron las siguientes:

--“Hemos reducido 80% la venta ilegal abundante. Y seguimos con el compromiso de bajar impuestos como parte del pacto fiscal”. (Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de CABA).

--“En un mundo donde hoy el dinero son 0 y 1, transferir dinero debería tener un costo casi cero”. (Diego Gutiérrez Zaldívar, Presidente de la Fundación Bitcoin Argentina).

--“La demanda en comercio electrónico está, pero hay un problema de oferta en la Argentina. También tenemos falta de servicios: cuando compramos por internet nos quejamos porque los productos llegan en 4 o 5 días. Es porque la logística es cara. En México tenemos 3 veces mejor servicio (más rápido) a la mitad de precio”. (Karen Bruk, Directora de Ventas Corporativas de Mercado Libre).

--“No hay que inventar la rueda, en 2018 tenemos ruedas inventadas para poder empezar en e-commerce. Aprendamos a gatear de un modo simple”.(Lucas Landesman, Gerente General de Falabella.com).

--“Falta talento. No podemos contratar suficiente gente, especialmente programadores y analistas de datos. Tenemos sillas vacías para ser llenadas. Y hay chicos que siguen eligiendo carreras tradicionales que están siendo reemplazadas por algoritmos y machine learning”. (Karen Bruk) .

--“No subestimen el poder de democratización que tiene internet, para generar nuevos negocios, conocer nuevos clientes, un poder para conectarse. Hay que animarse, hay que experimentar, no va a quebrar una compañía por experimentar. (Pablo Beramendi, CEO de Google Argentina).

--“La innovación tecnológica tiene una cara sombría: desigualdad y pobreza. Hay una relación contradictoria entre globalización y desigualdad. (Eduardo Fidanza, Director de Poliarquía)

--“Nos la pasamos hablando de lo que tenemos y hacemos mal, y necesitamos hablar de qué tenemos y cómo salimos.(José María Fanelli, economista de la Universidad San Andrés y Conicet).

--"Gastamos 10% del PBI en proteger a los adultos mayores y solo el 7% en educación". (José María Fanelli).

--"Cuatro de los seis unicornios latinoamericanos son argentinos. Entonces hay que generar una transformación económica que genere empleos de calidad y oportunidades de participación”.(Daniel Gómez, economista senior del Banco Mundial).

--"Argentina debe posicionarse como el gran destino verde que demandan todos los viajeros, gracias a su patrimonio natural y cultural, para que cada región del país crezca gracias al turismo". (Gustavo Santos, ministro de Turismo de la Nación).

--”Tenemos que salir de ese Estado que te pide constantemente, que te usa de cadete, que te está exigiendo datos, controlando. Necesitamos un Estado que empiece a aplicar estos nuevos paradigmas que tienen que ver con confiar más en los argentinos, no normar por la excepción”. (Pedro Inchausti, secretario de Simplificación Productiva de la Nación).

--”Las computadoras van a superarnos. Si nos peleamos con la informática, perdemos. Y si el hombre va a perder esa pelea, mejor sería reconciliarse y asumir un rol diferente. Según cómo la persona decida pararse, pueda ser una noticia espectacular o desastrosa, y eso es lo que se está empezando a poner en juego”. (Santiago Bilinkis, emprendedor y tecnólogo).

--“Al procesar todas las variables, interpretar el contexto, simular escenarios y realizar prospectiva, la inteligencia artificial permite detectar cuál es la combinación de insumos que mejor se adapta a cada necesidad. Así, podremos hacer más eficiente el uso de los recursos escasos y ser más sustentables”. (Gustavo Beliz, director de INTAL BID).

--“Trabajamos incesantemente para simplificar los trámites de las pymes. Queremos que piensen más en trabajar y producir que en los plazos de vencimientos de impuestos. Debemos terminar con la burocracia”. (Pedro Inchauste, secretario de Simplificación Productiva de la Nación).

Fuerte respaldo a Macri

En el discurso inaugural, el titular de la CAC, Jorge Di Fiori, afirmó que "el camino elegido por el Gobierno es el correcto y es la única forma viable de salir del populismo".

Con la presencia de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca, representada por Gabriel Waiser, el líder de los empresarios mercantiles acusó a la "tormenta en el mercado" y a la "vulnerabilidad externa" a los problemas que "golpearon a las empresas y a los ciudadanos de a pie".

Lo dijo ante más de 800 personas en el salón Golden Center del predio de Parque Norte de Buenos Aires, en el discurso de apertura del primer Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios (CS18).

Y amplió: "Los argentinos vivimos una coyuntura que no es fácil en materia económica, y no puedo no decirlo en esta oportunidad. Pese a los esfuerzos del Gobierno, la inflación continúa siendo elevada, la actividad ha registrado una sensible desaceleración en los últimos meses y las elevadas tasas de interés generan dificultades no menores a las empresas, particularmente de nuestro sector", admitió Di Fiori en su discurso de apertura del primer Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los Servicios (CS18).

El presidente de la CAC dijo que el sector es consciente de que es un camino arduo, y aclaró que si bien siempre es más fácil maquillar la situación actual que hacer cambios de fondo, destacó la importancia de encarar las medidas necesarias para superar el populismo.

"Sin esas transformaciones, no saldremos del estado de postergación en el que nos encontramos sumidos como Nación desde hace largo tiempo", agregó.

La extensa jornada, que contó con diversos paneles, fue cerrada por el ministro de Producción, Dante Sica, quien repasó las medidas que el Gobierno está poniendo en marcha para acompañar a las PyMEs y a los consumidores.

En esta línea, destacó la renovación de Ahora 12, el fortalecimiento de Precios Cuidados, el mayor rol otorgado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, la decisión de adelantar 2 años el mínimo no imponible para comercios de frontera, la facilitación de planes de pagos y embargos con AFIP, la tasa preferencial para el descuento de cheques para PyMEs en acuerdo con 12 bancos públicos y el impulso a Exporta Simple, para que más empresas puedan vender al mundo.

La voz del secretario

“La cámara de Bahía Blanca, comandada por Martín Garmendia, es un baluarte muy importante en el sur de la provincia. Es un ente muy activo, que se preocupa muchísimo por los asociados. Ese sector del país tiene problemáticas distintas y a todas se les da la misma importancia. Eso es un logro”, señaló el secretario de la Cámara Argentina del Comercio, Natalio Mario Grinman.

“Con este encuentro quisimos darle una visión distinta a los eventos que realizamos tradicionalmente. Pretendimos salir del análisis de la conyuntura diaria e ir un poco más allá, proyectando el futuro. Los problemas actuales no son menores, pero hay que mirar con optimismo el futuro y prepararse para encararlo, porque evidentemente se vienen cambios tecnológicos notables y los comerciantes y empresarios no podemos estar ajenos”, amplió al valorar la presencia de casi todas las cámaras del territorio nacional en un evento que reunió a más de 800 personas.

“La economía digital es un desafío enorme para muchas empresas. Nosotros, en la Cámara, no sólo tenemos comisiones asesoras sobre este tema, sino que tenemos una impronta educativa muy grande para con nuestros asociados. Por eso nos pareció muy apropiado tocar este tema en este encuentro. Es un tema que no es del futuro, sino del presente. Si los comerciantes y empresarios no nos damos cuenta de la importancia del e-commerce, estaremos fuera del sistema en muy poco tiempo”.

Y agregó: “A su vez, este tema abre una puerta muy interesante para el desarrollo. A veces estas cosas asustan, porque uno no sabe cómo competir. Estamos acostumbrados a esperar al cliente en el mostrador y vender cara a cara, pero la realidad indica que muchísima gente prefiere comprar en línea. Por lo tanto, si no nos adaptamos al cambio, los potenciales compradores se nos escaparán y se volcarán a otras propuestas”.

“En la Cámara hay preocupación por el presente que atraviesa el país, pero no perdemos el optimismo. Creemos que, más allá de algunos errores, el Gobierno va en el camino correcto y debemos apoyarlo. Hay cambios que se deben hacer sí o sí para solucionar de una vez por todas la problemática. Lo que sucedió en la Argentina en los últimos 70 años nos llevó a un enorme gasto público, que hay que corregir indefectiblemente. Yo siempre digo que fue una enorme fiesta de los políticos y ahora la tenemos que pagar los privados. Por eso los cambios son inevitables”, reafirmó.