“Estaba ansioso; volví a sentir lo mismo que cuando jugaba”, dijo "Dani" Paz en su debut como DT

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

“Me pasó algo que no me pasaba hacía 15 años. Me desperté a la mañana y tuve la misma sensación que cuando jugaba, que me levantaba y tenía esa ansiedad para que empiece el partido. Bueno... lo mismo viví hoy (por ayer) después de 15 años, así que estoy muy contento”.

De esa manera describió Néstor Daniel Paz su primera experiencia como entrenador.

"El Dani", como lo conocen todos, hizo su debut absoluto como en la caída de su equipo, San Francisco, ante Bella Vista, por 2 a 0 en Villa Italia, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur (ver aparte).

"Se me hizo larga la previa... Lo llamé a Rómulo (Severini) y nos fuimos a comer con su hijo. No quería estar solo, quería matar la ansiedad. Fue larga, pero fue una previa hermosa, con una sensación que no vivía hacía mucho tiempo", detalló Dani, quien nació en nuestra ciudad hace 45 años.

Una vez en el Novoa, los sentimientos siguieron.

"Estaba muy ansioso antes del partido -contó- pero al equipo lo vi bien y me tranquilicé. Estuve tranquilo los 90 minutos, porque los chicos me transmitieron eso, vi respuestas en el equipo".

"Desde que dejé de jugar al fútbol -agregó- nunca más me llamó la pelota, nunca más sentí nada... De hecho, nunca más jugué ni hice nada. Y, si bien de este lado es diferente, me volvieron las ganas de jugar... El bichito ese...de que empiece el partido. Sé que no puedo, porque pienso dos segundos como estoy físicamente y no puedo ni jugar a la bolita (risas)", admitió el ex "9".

Paz hizo su estreno como jugador en Villa Mitre el 13 de mayo de 1989, ante Liniers, cuando Néstor Santanafessa lo puso en los últimos 12 minutos, en lugar de Castaño.

"¿Cómo no me voy a acordar? No la toqué. Fue el partido que más corrí en mi vida de tanto buscar la pelota, ja, ja", recordó Dani.

Y fue justamente en Villa Mitre, el club de sus amores (jugó 271 partidos y marcó 53 goles: uno fue en la victoria 3-1 ante Douglas Haig para ascender a la B Nacional en 1999), donde se inició este regreso a las canchas.

Su amigo Martín Carrillo, quien ayer estuvo en la cancha, fue el culpable.

"Yo dejé de jugar y me alejé del fútbol. Me había aburrido. Pero hace dos años Martín me invitó a un asado con los chicos de Villa Mitre, y de ahí, al hacer amistad con algunos, volví a la cancha. Y desde ese momento me volvió el gusto al fútbol, que siempre lo tuve, pero lo había dejado de lado", explicó Dani.

Su primer análisis: “Les dije que levanten la cabeza”

Así lo vivió: "No me parece que haya sido un resultado justo, pero bueno, es el primer partido y nos encontramos con dos goles en contra por errores nuestros. Estoy conforme con el equipo, sobre todo ante un rival como Bella Vista", dijo Paz.

Ilusionado: "Nos faltó en algunas cosas, pero todo es corregible, porque hay equipo. Les dije a los jugadores: 'levanten la cabeza porque como jugamos, mejorando algunas cositas, vamos a tener muchos resultados positivos", contó.

Lucas Martínez, el mejor de Bella Vista

“Queríamos arrancar de la mejor manera”

Bella Vista no perdonó en la primera que tuvo ante San Francisco. A los 8m., Boquín cambió por gol (golazo) un tiro libre desde la medialuna (por mano de Carnicero) y tomó ventaja rápido.

"Queríamos arrancar de la mejor manera y, por suerte, lo hicimos ganando. Tratamos de salir a ganar, a buscarlo desde el arranque y encontramos el gol en una pelota parada y abrimos el partido rápido" explicó el delantero albiverde Lucas Martínez.

Justamente Lucas fue de lo mejor, con su habitual movilidad resultó la vía ideal para cambiar el ritmo y llegar al fondo cada vez que el Gallego trianguló por los costados.

No obstante, el Santo se las ingenió para no sentir el golpe e inquietar a Luján, con balones detenidos y un par de buenas combinaciones que partieron del centro hacia afuera (a los 38m. Acháres se la sacó a Ciraudo casi en la línea).

Pero el celeste sufrió otra jugada desafortunada: a Sandoval se le fue larga en el área y derribó a Intrevado. Esta vez, el que no perdonó fue Lucas (penal=gol; 2-0).

"Vengo de unas lesiones de largo tiempo; estoy tratando de encontrar el ritmo y el nivel que tenía antes", admitió.

Después, el partido estuvo un rato en "piloto automático" y ninguno supo aprovechar las chances que tuvo.

"Se fueron jugadores de experiencia, pero los que quedamos vamos a tratar de dejar a Bella Vista lo más alto posible", cerró .