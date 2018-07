Ya hay interesados en la autopista a Monte Hermoso y el Nación se iría al Hipotecario

--Buen día Juan María. Me imagino que aún seguirás impactado por el incendio en el Banco Nación.

--Por supuesto, como todo el mundo, sobre todo por lo que significa ese edificio para Bahía y porque esto podría haberse evitado. Pensá que los bomberos habían avisado el sábado a la noche que si la caldera se quedaba sin agua podía explotar.

--Cosa que efectivamente pasó. ¿No habrá sido intencional no?

--Muchos se preguntan eso. Hasta ahora lo más probable es la supuesta negligencia por no haber atendido las señales de alarma que dio la caldera. Por lo pronto habrá que ir pensando en la mudanza. La sede incendiada tiene unos 9 mil clientes, es decir, un volumen de gente que no puede ser atendido por las sucursales de Villa Mitre y de calle Don Bosco.

--Además, recuperarlo no va a ser tarea de un día para otro.

--Claro, por eso la Muni va a proponerle a las autoridades centrales del banco que empiecen a mirar hacia otro edificio histórico, el del Banco Hipotecario Nacional, hoy en alquiler.

--Sería una buena idea aprovechar el histórico inmueble de Colón y Vicente López.

--Así parece. Ese edificio construido en 1910 resultaría cómodo para los clientes porque está a la vuelta, y si bien requiere bastante inversión, al haber sido construido para albergar una sede bancaria tranquilamente podría adaptarse al Nación. Pensá que tiene 3 mil metros cuadrados distribuidos entre planta baja, primer y segundo pisos.

--¿Cuesta mucho de alquiler?

--No tengo el dato actualizado, a fines del año pasado pedían 150 mil pesos mensuales, pero si es un inmueble del Estado creo que todo debería arreglarse en casa ¿No?

--Debería. Si eso ocurre habría que estar atentos a que la sede afectada por las llamas sea reconstruida.

--Sobre todo porque en este país no hay nada más definitivo que lo provisorio.

--Tal cual. Y ahora que pienso, el incendio del Nación no deja de ser la frutilla del postre para una semana plagada de conflictos. Docentes, municipales, petroleros, etc, etc.

--Sí, y cada uno tiene su particularidad. En el caso de la refinería Elicabe parece que surtió efecto la acción coordinada del sindicato, el intendente y la provincia.

--¿Cómo es eso?

--Trafigura, la dueña de la planta, tenía una posición intransigente y lo máximo que concedía era bajar los despidos de 200 a 125 mientras mantiene parada la operación. Pero después de la áspera reunión que hubo en el ministerio de Trabajo dio señales de aceptar una negociación. Por lo que pude saber en las últimas horas hubo acercamiento e incluso dicen que ya habría adquirido el crudo necesario para reanudar la refinación.

--¿Dónde estaría la clave del acuerdo?

--En una combinación de retiros voluntarios y jubilaciones, pero sin llegar a aquellos números de bajas. El martes habrá una nueva reunión y se sumará el ministerio de Energía, según le confirmó el jueves a Héctor el propio Marcos Peña.

--¿Y qué sabes del conflicto de los municipales?

--Parece que el Ejecutivo endureció su posición, después de acuerdos incumplidos. Hace 10 días hubo consenso para otro el aumento salarial, que regirá desde el miércoles. Esto lleva al aumento, en lo que va del año, al 21,6%, es decir por encima de la inflación. El gremio prometió una suerte de paz social, en el mismo ministerio, pero no cumplió. Hay trabajadores que llevan 15 días de asambleas, retenciones, paros y otras yerbas, esto repercute en las delegaciones y en el arreglo de calles.

--No me queda claro ¿Es salarial o político?

--Difícil de definirlo. Hay que tener en cuenta que los municipales de Bahía están entre los tres mejor remunerados de los 135 distritos de la Provincia. También hay que recordar que Miguel Agüero fue candidato a senador por el massismo y no descartaría postularse en 2019.

--¿El diálogo está cortado?

--No, los paritarios de uno y otro lado se juntan, pero hay recelo. Incluso me enteré que el propio intendente tuvo el gesto hace pocos días de ir a conversar el tema con el titular interino del sindicato, Fabio Angelini, al departamento que el sindicalista habita en calle Zellarrayán y se habría ido con un compromiso que después no se cumplió.

--Me dijeron que en Alsina 65 también están molestos por el elevado ausentismo del personal municipal.

--Así parece. Dicen que está bastante por encima de otros gremios. No te extrañes que haya medidas adicionales para bajarlo, similares a las que se aplican en el sector privado.

Dos obras muy esperadas

--Veremos qué pasa esta semana. ¿Sabes algo de la inminente visita de la gobernadora a la ciudad?

--No mucho más, que estaría el viernes para charlar con el intendente y recorrer alguna obra en marcha, pero no pude pescar más detalles. Sí tengo datos jugosos de un par de obras muy grandes que te van a interesar.

--Bueno, pasemos a un clásico de nuestras charlas. Las grandes obras. Me imagino que no debés tener mucho para sorprenderme...

--Te equivocás amigo. Y tengo algo gordo. ¿Te interesa alguna novedad de la mal llamada autopista a Monte Hermoso?

--Uhhh sabes que sí. Te sigo, avanti.

--El miércoles próximo el consorcio que integran las empresas Paolini Hermanos, Vial Agro y la italiana INC asumirá el control de los peajes en las rutas nacionales 3 y 226. Este grupo es el que ganó la licitación para convertir en ruta segura el tramo entre Azul y Dorrego.

--Hasta ahí vamos bien, pero no me decís nada nuevo.

--La novedad es que ese grupo de empresas ya le dijo al gobierno nacional que también quiere hacer la autopista entre Bahía y Dorrego, mal llamada a Monte, y también la mega obra que implica la unión de la 3 Norte y 3 Sur, con los accesos a puertos, el acceso a Punta Alta. Todo hasta el salitral de La Vidriera.

--Una muy buena noticia porque se trata de una obra monstruosa. ¿Para cuándo la licitación?

--Dicen que en septiembre y te diría que, pese a la coyuntura económica, hay mucho optimismo en este esquema de Participación Público Privado (PPP).

--Claro, porque por el otro lado se viene el ajuste en la obra pública.

--Sí, no te equivocás, pero me dicen que las que están en el presupuesto de este año tienen las correspondientes partidas aseguradas. El gran recorte vendría el año que viene.

--¿Y la Provincia cómo viene?

--Días atrás el intendente acordó contar con los fondos para hacer Parera, pero parece ser que también se trajo algunas obras más.

--Dale, tirá más data.

--Son unos 100 millones que se van a destinar a asfalto, a las cloacas en el barrio Los Horneros, entre otras obras.

--¿Y Circunvalación? ¿Se hará la segunda etapa hasta Cabrera? ¿Y el acueducto?

--Ahora están con los trabajos de iluminación y me dijeron que para el resto la plata está y que se va a licitar en poco tiempo más. Veremos qué pasa. En cuanto al acueducto desde el río Colorado por lo que pude saber aún están en pleno trabajo de evaluación de ofertas. Al haber sido unos 12 oferentes el papelerío es muy grande. En una de esas en agosto tenemos adjudicación.

El proyecto del canillita

--¿Algún otro tema?

--Tengo novedades del proyecto presentado por Luciano Martos para que los concejales y los funcionarios políticos se bajen el sueldo.

--Contame

--Días atrás ingresó en la comisión Primera de Hacienda del Concejo Deliberante y en las próximas horas debería ser enviado al Municipio.

--¿Vos me estás diciendo que los concejales le patean la pelota a Gay para que decida?

--No, pará un poco. Todo proyecto de ordenanza que se presenta en el legislativo tiene que ir a informes del Municipio para que las diferentes áreas evalúen si es viable, si no contradice a la legislación provincial o nacional vigente, entre otras cuestiones.

--Ah, bien que me lo aclarás, pero en definitiva ahora la pelota la tienen en la Muni.

--Sí.

--Debe ser un alivio para algunos concejales.

--Los opositores siempre se quejan de que muchos de sus proyectos quedan cajoneados en “informes” y que los que presentan los oficialistas avanzan a toda máquina, pero en este caso creo que todos están en la misma vereda y desean que la idea quede archivada.

--¿Y mirá si en la Municipalidad deciden patear el tablero, le dan la razón a Martos en un gesto de grandeza y se bajan los sueldos?

--Mmmm dejame dudar, sobre todo porque van a decir que eso contradice lo que fija la Ley Orgánica de las Municipalidades. Igual lo dejamos como una opción.

--Lo anoto. ¿De la región tenes algo? Dejamos atrás otra semana movida ¿No?

--Si lo decís por las cuestiones políticas, te diría que sí. Sobre todo entre los jefes comunales oficialistas, que el jueves se reunieron con Marcos Peña y anteayer participaron del Foro de Intendentes de Cambiemos.

--¿Qué data te llegó de ambos encuentros?

--Si hablamos de la gestión, a los intendentes se los notó muy preocupados por la forma en que la crisis del país está golpeando a sus municipios. Por eso le pidieron al jefe de Gabinete precisiones sobre la continuidad de las obras nacionales en marcha, pero además le cargaron la mochila de pedidos. El mensaje es claro: si el objetivo a corto plazo es resistir la tormenta, deben bajar recursos que permitan contener lo social.

--¿Y el análisis político?

--La opinión también es coincidente: la campaña 2019 ya está en marcha. Si bien los popes de cada sector siguen en silencio, las segundas y terceras líneas de las fuerzas opositoras más virulentas han salido con los tapones de punta contra Cambiemos en las últimas semanas, lo que nadie cree que sea una casualidad. En la lista están desde el inefable Luis D’Elía, con la triste frase que ya conocemos todos, hasta la exministra de Economía bonaerense durante la gestión de Daniel Scioli, Silvina Batakis, quien en la semana pasó por Laprida y, junto al intendente Alfredo “Pichi” Fisher, dijo que la situación de pobreza en la provincia es “dramática” y que lo que está haciendo la gobernadora María Eugenia Vidal es -y la cito textualmente- “un crimen”.

--¿En serio dijo eso?

--Si no me creés, buscalo en su cuenta de Twitter, donde lo difundió.

--¿Y la respuesta de los intendentes?

--A tono: en el foro reafirmaron su compromiso con el proyecto de Cambiemos y desestimaron las críticas de lo que consideran “espacios políticos que representan el pasado más oscuro de nuestra provincia”.

--Y eso que estamos a un año de las elecciones... En fin, ¿y por el lado del justicialismo seccional?

--Las fichas todavía se están acomodando, pero anduve indagando en la semana y te diré que son varios los dirigentes que vislumbran tiempos complicados.

--¿Por las divisiones del peronismo?

--Sí y, según me chimentaron, por el desgaste que están evidenciando algunos referentes que parecen más enfocados en empezar a disputar candidaturas seccionales o recalar en La Plata que en asegurar la continuidad del justicialismo al frente de sus respectivos distritos. Siento que hay mar de fondo, y que no va a pasar mucho tiempo antes de que alguno deje salir la bronca.

--¿Alguna otra cosa de la región?

--Un dato clave para Bahía Blanca y la zona: está casi confirmado que el gobierno nacional pasará la obra de la represa mendocina Portezuelo del Viento al sistema de Participación Público-Privada (PPP), lo que implica que no sólo se modificará la forma en que será financiada, sino su futuro régimen de concesión.

--O sea que la obra esquivará el ajuste, pero no del todo...

--Algo así. Fuentes del gobierno aseguran que la obra no pasó al freezer, pero sí aclaran que, de hacerse, será con financiamiento privado. No queda otra: cuesta más de 1.000 millones de dólares, algo inaceptable si se quiere cumplir con los lineamientos trazados por el FMI.

--¿Repercusiones de la decisión?

--En Mendoza no quieren ni hablar de una derrota. Incluso hay quienes dicen, dentro del gobierno de esa provincia, que el pase al Sistema PPP deja en evidencia que el objetivo es hacer la obra y no patearla para adelante. En cambio en La Pampa, donde están convencidos de que Portezuelo del Viento traerá aparejados fuertes perjuicios para el río Colorado, hay quienes dejaron ver que esta incertidumbre sobre el financiamiento de la obra trajo cierto alivio.

--Esperemos a ver en qué termina todo esto. ¿Algo más?

--Sí: atentos a las dos marchas con vecinos y referentes de la región que van a tener lugar los próximos días. Serán muy nutridas.

-Pará... una, la de la gente de Villa Iris en Bahía Blanca, para protestar frente al juez Brun por el otorgamiento de la prisión domiciliaria al asesino de Vicky y Horacio, el “Lagarto” Ravainera. ¿Y la otra?

--La que va a tener lugar en el Congreso, contra el ajuste a los bomberos voluntarios. Según me anticiparon, algunos dirigentes de la zona quieren viajar a Capital Federal el jueves 2, para sumarse al reclamo nacional de que los recortes no alcancen al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

--¿Está muy delicada la situación de algunos cuarteles?

--Al límite. Y encima los amenazan con un ajuste del orden de los 700 mil pesos por entidad, en promedio. Hablamos de más de 1.000 cuarteles, con unos 43 mil voluntarios, que arriesgan su vida para salvar la de los demás en al menos el 80% del territorio nacional.

--Seguramente los bomberos también se harán sentir en cada localidad, ¿no?

--Así es. En forma paralela a la marcha, se está convocando a un “sirenazo” a las 10.30 del mismo jueves, que se extendería durante un minuto o dos.

--No estaría nada mal sumarse con algún bocinazo...

--A mí contame. Como dice el lema de la protesta: “Bomberos somos todos”. Además, los fondos que recaudó la Nación para el pago del subsidio a los bomberos tienen afectación específica; es decir, por más ajuste que haya tienen, por ley, que ir a los cuarteles para invertir en equipamiento y capacitación.

--Esperemos que mucha gente se sume. Bueno, pagá el café y levantemos campamento.

--Dale, nos vemos el domingo que viene.