El 70 % de los argentinos se lleva el celular a un sitio en particular

Más de la mitad de los argentinos aseguró usar su smartphone de manera consciente, aunque el balance entre la vida personal y el uso del teléfono móvil muestra algunas deficiencias, ya que, por ejemplo, más del 70% de los usuarios utiliza el dispositivo cuando van al baño.

Así se desprende de un test de carácter anónimo y online elaborado para identificar en qué punto de la relación con los teléfonos están las personas y entender el nivel de dependencia que hay con los teléfonos celulares.

El test, llevado a cabo por la compañía Motorola en el marco de la campaña #Phonelifebalance, contó con la participación de 46 mil argentinos, de los cuales el 32% dice que chequeó su smartphone durante un casamiento.

Además, el 66% de los argentinos revisa siempre su smartphone antes de levantarse de la cama y más 72% de los argentinos dice que cuando va al baño, siempre lleva a su smartphone.

Según el test, el usuario promedio de Argentina tiene un equilibrio mayor a la hora de usar su Smartphone que el resto de los países de la región.

En Argentina, llamativamente, el 50% de los participantes contestó que tiene un buen equilibrio con su Smartphone.

Entre los 5 posibles perfiles, el más común entre los argentinos, con el 38%, fue el nivel 2 phone-consciente: Estos usuarios viven con su teléfono, no en él. Utilizan inteligentemente el smartphone para ahorrar tiempo y energía que podrían invertir en cosas que realmente les importan. Se dieron cuenta de que el equilibrio entre el celular y su vida es algo que necesitan cuidar y trabajan para mantenerlo.

El otro dato alentador de Argentina es que el 12% es definido como phone-sapiens, que es el nivel de mayor balance del test. Son personas que lograron un gran equilibrio a la hora de usar sus teléfonos.

El segundo grupo más numeroso en Argentina, con un 34,6% fue el nivel que se encuentra exactamente en el medio de la escala: phone-enamorado (nivel 3).

Son personas que sienten ansiedad cuando no tienen el teléfono cerca, y que lo usan en cualquier momento sólo porque está ahí.

Los buenos modales marcarían cuándo se debería usar y cuándo no, pero este grupo no siempre se atiene a ello. Sin ir más lejos, más del 90% de los argentinos asegura que revisó su Smartphone sólo por el hecho de chequear si había llegado algo, pero nada había cambiado desde la última vez que lo habían mirado.

En Latinoamérica más de 126 mil personas realizaron el test, y en países como México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú los usuarios pudieron descubrir qué tal está la relación con sus teléfonos.

Un dato que llama la atención es que el 54% de estos latinoamericanos estarían dispuestos a renunciar durante un mes a su smartphone, antes que al sexo, aunque eso también signifique que casi la mitad, prefiere lo contrario.

En la otra vereda, un dato sorprendente es que el 15% de los usuarios latinoamericanos pasan las 24 horas de su día con el smartphone al alcance de la mano.

Mientras tanto, para el 35% de los participantes, no resulta asqueroso aceptar que su smartphone es el mejor amigo cuando están en el baño.

El 65% de los participantes de América Latina revisan su teléfono en busca de notificaciones antes de levantarse por la mañana y un gran detonador de esta ansiedad es que sus acompañantes lo hagan antes que ellos, ya que más del 74% de los participantes también dijo que probablemente revisarían su celular en cuanto uno de sus amigos levante el celular.