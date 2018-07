Crimen de Saúl Reyes: “Hay declaraciones que pueden resultar trascendentales"

“Tomé conocimiento de lo que hay en la causa y me parecía importante visualizar, porque no es lo mismo en una hoja de papel. Hay declaraciones que pueden resultar trascendentes para un posible esclarecimiento”.

Así describió el fiscal Jorge Viego la actividad realizada ayer en el lago parque La Salada, donde realizó la reconstrucción del crimen del policía Saúl Arturo Reyes, ocurrido hace poco más de seis años.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 concurrió al balneario del partido de Villarino junto a peritos de la Policía Científica y el director de Casos Especiales de La Plata, comisario inspector Martín Lema.

“Participaron también los efectivos que labraron el acta cuando sucedió el hecho. Voy a trabajar con lo que tengo, lo que voy viendo y quería corroborar todo eso en el lugar”.

Como se informara, el teniente primero (post mortem) fue ultimado de cinco balazos el 27 de mayo de 2012, alrededor de las 20.30, en uno de los muelles de la laguna.

El representante del Ministerio Público sostuvo que “es una causa de seis años que heredé y quería ver todas las improntas que dejaron el lugar o el recorrido. Se tomó noción de todo lo que había”.

Si bien no describió las hipótesis que manejan sobre los motivos del crimen, comentó que “quiero reforzar las líneas ya trazadas”.

“No me gusta hablar de tiempo, porque esto no es matemático. No hay que olvidarse que en seis años no se pudo esclarecer”.



Por su parte, el comisario inspector Martín Lema, cuya repartición ha colaborado de manera importante en la resolución de causas complejas en nuestra región, explicó que “se hizo un relevamiento de los hechos, porque se está retomando la causa con el fin de clarificar algunas dudas y avanzar”.

En ese contexto, se observó el sitio donde fue hallado el cuerpo de la víctima, la localización de las vainas servidas que se incautaron y hasta los impactos que dieron en paredes del lugar.

“Se reconstruyó todo lo que pasó ese día, el recorrido del móvil y el camino realizado para abandonar el patrullero”.

Se presume que a Reyes lo asesinaron al menos dos personas.

“Todo hace pensar que el efectivo fue emboscado para matarlo. Lo sacaron del destacamento a partir de un llamado denunciando la presencia de una persona ebria. El policía se acercó hasta el lugar y lo estaban esperando”.

El uniformado siguió diciendo que “hipótesis existen muchas, pero en concreto aún no hay nada. En un momento se hablaba de una banda, pero eso terminó en nada”.

Finalmente, respecto a la marcha de la investigación, Lema aseguró que “no hubo cosas mal hechas. El nuevo fiscal decidió arrancar de cero y coincido”.

Poca esperanza

La esposa del policía asesinado admitió que desea entrevistarse con el fiscal, aunque lo ocurrido hasta el momento la obliga a ser cauta y fortalecer su reclamo de justicia.

“Con una mano en el corazón, me parece muy ingenuo tratar de buscar información, datos, testimonios, algo que tendrían que haber hecho cuando correspondía. Después de 6 años, no sé si muchos se acordarán o no, pero si callaron hasta ahora, no creo que nadie se anime a hablar o sospeche de algo. Lo veo como un trabajo de rutina”, sostuvo Liliana Nauto.

Agregó que “a este nuevo fiscal no lo conozco, pero sí tuve charlas con los anteriores. Me parece que hay mucho manoseo en la causa. Quizás sea para que vean que están haciendo algo o no quede en el olvido, pero realmente no le veo mucho sentido a esto. Dios quiera que me equivoque”.

Liliana no tiene certezas sobre quiénes mataron a su pareja, pero sus sospechas son firmes.



“No quiero perder las esperanzas, pero tengo entendido, y como siempre lo sostuve, que las personas involucradas están dentro de la misma fuerza”.

A esta altura, a la mujer le cuesta creer en la justicia.

“Quiero pensar que han puesto a un fiscal que realmente tiene corazón o policías que sienten el uniforme. Ojalá podamos como ciudadamos confiar en ellos”.

“Me interesaría concretar una cita con él y ver los avances de la causa. No quiero más secreto de sumario, deseo que me brinde un hilo de esperanza”, finalizó.