Axel Rodríguez: "Que seamos pibes no significa que no vayamos al frente"

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Los pibes crecieron. Y maduraron. Y sueñan, porque juegan bien. Y son el presente de este Olimpo, que se empecinó con seguir avanzando en la Copa Argentina, aún sabiendo que mañana, en Cutral Có, tendrá como escollo otro equipo de Primera división: Gimnasia La Plata.

Con una edad promedio de 21,4 años y con varios chicos surgidos de la cantera del club, este juvenil plantel aurinegro ya dejó en claro que no le teme a nada ni a nadie.

“Que seamos pibes no significa que no vayamos al frente. No nos debemos someter al poderío de ningún rival, porque todos son superiores a vos si vos dejás que lo sean. El plan siempre es el mismo: cortar los circuitos del adversario, jugar cuando se pueda y aprovechar ventajas y virtudes”, señaló, con un análisis más que racional, el delantero Axel Rodríguez, elegido otra vez entre los titulares por el técnico Darío Bonjour.

Con todo confirmado, la delegación olimpiense, compuesta por 19 jugadores, partirá hoy a las 13 en vuelo directo --de Aerolíneas Argentinas-- con destino a Neuquén. De ahí viajará casi dos horas en micro especial a Plaza Huincul (distante a 3 kilómetros del centro de Cutral Có), donde se alojará en el hotel Antu Malal.

Mañana, 15.10, por los 16 avos de final, enfrentará al “Lobo” platense en el Coloso de Ruca Quimey, estadio del Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Có.

Olimpo, que debutó en la Copa el viernes 20 pasado, justo el día del amigo, viene de eliminar por penales a Aldosivi, mientras que los orientados por Pedro Troglio sacaron de competencia a Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba).

Pasó otra semana sin que la dirigencia pueda destrabar o levantar las inhibiciones originadas por deudas con jugadores que pasaron por la institución en temporadas pasadas, por lo sigue sin poder utilizar a los refuerzos y a los futbolistas que renovaron o tienen que renovar sus contratos.

Debido a eso, los 19 elegidos por el DT serán los mismos que estuvieron en el choque contra el Tiburón marplatense.

Como equipo que gana no se toca, este Olimpo made in Bonjour formará así: Lanziani; Lacunza, Orozco, Ferreyra, Llambay; Belleggia, Otondo, Ibáñez, Fornari; Vidal y Axel Rodríguez.

Al banco: Pastor, Santos, Ramírez, Bohigues, Coacci, Mayer, Nico Katz y Pierce. Uno de ellos se quedará sin firmar planilla.

Por el lado de Gimnasia, no jugará el central juvenil Germán Guiffrey, afectado por una mialgia, ingresando por él Manuel Guannini

Esa modificación, y el ingreso de Lorenzo Faravelli (recuperado de una molestia muscular) por Hernán Tifner, serán las únicas modificaciones que introducirá Troglio, que eligió a estos 11: Alexis Martin Arias; Facundo Oreja, Maxi Coronel, Guanini, Matías Melluso; Faravelli, Fabián Rinaudo, Víctor Ayala; Juan Cataldi, Santiago Silva, Matías Gómez.

Para ir a la cancha

Por lo general, la organización de la Copa Argentina establece un único punto de venta de entradas, y en Cutral Có la única boletería habilitada se encuentra en la Caja Municipal, ubicada en Sarmiento 145, a 800 metros del Coloso del Ruca Quimey.

La venta arrancó el jueves, seguirá hoy de 9 a 13 y mañana arrancará a las 9 y se extenderá hasta el inicio del cotejo.

Los valores: 250 pesos las populares y 500 las plateas.

Plateas y Palcos: el lunes arranca la venta

El lunes venidero, entre las 9 y las 13 en la sede social, arrancará la venta de abonos de plateas y palcos para los 12 encuentros que Olimpo afrontará como local en la edición 2018-2019 de la B Nacional.

Cada platea tendrá un valor de 4.700 pesos para socios, y de 9.800 para no socios e integrantes de empresas.

Los palcos, con capacidad para 12 personas cada uno, con TV y equipo de aire/calor, costarán 75.000 pesos durante la primera semana de venta (es decir del próximo lunes hasta el 3 de agosto), y de 90.000 desde ese día en adelante.

La CD dio a conocer las tres formas de pago: efectivo, cheques o tarjeta de crédito hasta en 3 cuotas sin interés.

A su vez, el club brindará beneficios para familiares, promociones para amigos y descuentos para socios vitalicios.

Por ejemplo, existirá un 25% de descuento para un padre cuya categoría de socio sea Activo y saque su platea anual junto a su hijo Cadete o Infantil. (7.050 $ los dos).

Tendrá validez el 4×3: cada cuatro amigos que saquen su abono, sólo tres de ellos pagarán. Total: 14.100 pesos.

Y más: 10% de descuento para el socio vitalicio (4.230 $) y también para el abono completo de la temporada 2018-19.

Y como si eso fuera poco, 10% de descuento para la empresa que compre al menos 5 abonos. (44.100 pesos).

Con 13 refuerzos quedó cerrado el plantel

Zurdo y polifuncional. Enzo Martínez, volante zurdo, carrilero o media punta, se convirtió en el decimotercer refuerzo de Olimpo de cara a la edición 2018-2019 de la B Nacional. Nació el 9 de septiembre de 1996 en Lincoln, y a los 15 años debutó en la primera de su club, Rivadavia. En 2015 hizo una prueba en Gimnasia La Plata, donde empezó a jugar en la cuarta división a principios de 2016. En junio de 2017 firmó su primer contrato profesional, con extensión hasta 2020, aunque sin lugar en el equipo principal, fue cedido a préstamo (por un año y sin opción de compra) al aurinegro.

En Primera. El "Colo" disputó 2 cotejos en la mayor del “Lobo” durante la temporada 2016-2017, cuando al frente del plantel estaba la dupla Leandro Martini-Mariano Messera. Entró desde el banco ante Talleres de Córdoba (fecha 28) y San Martín de San Juan (29), con triunfos 1-0 y 2-0 para el platense.

Estos son todos. Martínez se suma a la lista de incorporaciones que ya integraban Ezequiel Viola, Fermín Holgado, Agustín Cattaneo, Salvador Sánchez, Franco Lefiñir, Bruno Díaz, Kevin Cardozo, Lucas Lazo, Raúl Iberbia, Nahuel Barragán, Marcelo Argüello y Matías Persia.