 Bahía demuestra a diario que no es una ciudad fácil para las personas discapacitadas

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

“Bahía Blanca no es una ciudad fácil para las personas discapacitadas”. La frase de Carlota Elizari, directora del Centro Luis Braile, impacta por su crudeza.

Y no falta a la verdad.

Una situación que altera la normal circulación peatonal en las veredas son los innumerables obstáculos que se presentan: mesas y sillas de bares, bancos, puestos de vendedores ambulantes, manteros, cartelería comercial, stands promocionales de empresas, motos estacionadas sobre la acera, baldosas rotas...

Estos son solo algunos de los elementos que estorban a los peatones y que en muchos casos los obligan a caminar por la calle, o a cruzarse de vereda a cualquier altura de la cuadra a fin de esquivarlos y poder seguir camino. Y aún más lo son para aquellas personas con discapacidades motoras que deben circular en sillas de ruedas o no videntes, quienes padecen aún más estas complicaciones cuando transitan por las calles de Bahía.

“Me he golpeado un montón en las veredas. Incluso, me he caído un par de veces. Una vez me tropecé y terminé dentro de una cámara séptica, que estaba sin señalización”, contó Emilio Barbona, un no vidente nativo de Punta Alta, que viaja todos los días a nuestra ciudad para continuar con su rehabilitación.

En una rápida recorrida por el micro y macrocentro de nuestra ciudad, los carteles mal ubicados, andamios, mesas entorpeciendo aceras, quioscos de diarios que sobresalen, motos y bicicletas estacionadas sobre las veredas son algunos de los múltiples escollos que deben sortear a diario.

Y a nadie parece importarle.

“La normativa está y es muy útil, pero lamentablemente en algunos casos no se aplica y en otros no se controla”, señaló Alberto Rantucho, un abogado que perdió la visión a los 30 años.

Según esgrimió, las multas que se aplican son más baratas que los perjuicios económicos que se sufrirían por respetar la ordenanza.

“Muchos comerciantes prefieren pagar cuando se los infracciona antes que cumplir con la ley”, explicó Rantucho.

Su conclusión parece simple: "No me parece que hagan falta mayores leyes o prohibiciones, simplemente que las que ya existen se hagan cumplir. Con eso se nos solucionaría mucho la movilidad", consideró.

Y amplió: “Hay muchos obstáculos que podrían evitarse si la gente se pusiera en la piel de la persona discapacitada. Y muchas veces comete errores por ignorancia. Por ejemplo, estacionar una moto cerca de la pared es un obstáculo infranqueable, cuando tranquilamente la podría dejar estacionada más cerca de la calle”.

Barbona añadió las nuevas empalizadas en los edificios en construcción. “Algunas sobresalen más de un metro de la línea de la pared y nos obliga prácticamente a circular por la calle, con el peligro que eso implica”.

Muchas situaciones se resolverían sólo con tener empatía.

“Bastaría con ponerse en la vida del discapacitado para entender cómo se debería actuar. Con pequeños gestos nos ayudarían mucho”, manifestó Emilio.

Cruzar las calles por las esquinas es otro escollo insalvable.

“Son muy necesarios los semáforos sonoros. Los pocos que hay, por lo general alrededor de la plaza Rivadavia, están fuera de servicio o funcionan defectuosamente. Algunos están fuera de tiempo, por lo que terminan confundiendo a la persona no vidente y la pone en riesgo”, explicó Carlota Elizari. Rantucho considera que muchos inconvenientes se generan sin mala voluntad y se pueden corregir, pero que también hay otros que resultan inexplicables.

Recordó, por ejemplo, que no se respetan las ordenanzas que claramente establecen que las mesas y sillas de bares y restaurantes no pueden estar en veredas de determinadas dimensiones.

"La ley especifica que se debe proveer de un volumen libre de paso, un lugar ininterrumpido en el espacio público que debe contar con las dimensiones que garanticen que una persona pueda caminar o moverse en una silla de ruedas y que, quien viene en el sentido contrario, también pueda conducirse sin obstáculos".

Precisó que el volumen libre de paso se extiende desde la línea municipal un mínimo de 1,50 metros hacia la vereda y dos metros de altura. Rantucho aclaró que hay mesas con sillas sobre el cordón de la vereda que no incomodan porque el espacio establecido por ley está conveniente liberado.

“Sí nos genera un gran riesgo, además de una incomodidad, una moto estacionada sobre la pared. La gente debería, por unos instantes, ponerse en el lugar del que no ve o del que se desplaza en sillas de ruedas, y lo entendería".

Precisamente, la actual presidenta del Centro Luis Braile, María Elena Busso, quien tiene muy baja capacidad visual, se quejó también de las rampas de acceso a las veredas.

“Las medidas de las rampas están reglamentadas y deberían ser dos por esquina, y en línea con la senda peatonal. De esa forma no hay prácticamente ninguna. Casi todas desembocan hacia el medio de la calle, por lo que los discapacitados indefectiblemente terminan entre los autos, rogando que no los atropellen”.

Busso valoró el trabajo que está desarrollando el Observatorio de Discapacidad, que funciona en el Concejo Deliberante.

“Es un espacio que va caminando lentamente, pero vemos que se avanza en temas que son de suma preocupación”.

Bahía Blanca no es una ciudad fácil para las personas discapacitadas. Y lo demuestra a diario...