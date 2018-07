Julieta Cantarelli: pinceladas de colores como un acto de libertad

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Ella estaba en su antiguo taller cuando le compraron por primera vez un cuadro. Llegó una chica y eligió uno para regalarle a su papá. Julieta Cantarelli estaba tan contenta que enseguida fue a comprar más bastidores para seguir pintando, intuyendo que era eso a lo que se iba a dedicar durante toda su vida.

“Poner un poco de música y pintar es una sensación tan linda”, dice Cantarelli.

La pintora bahiense tiene más de 15 años de experiencia profesional. Se recibió en la Escuela de Artes de la ciudad.

Recientemente montó sus obras en dos espacios de Buenos Aires: Smart Gallery y Espacio Bresson (en el cierre de la Gallery Night).

Bajo el título “Mujeres abstractas” fue la primera vez que se animó a intervenir lienzos de grandes dimensiones para una muestra.

Estamos hablando de cuadros de más de 1m50cm de alto, llegando algunos hasta a los 3m70cm.

“Estuvo buenísima la posibilidad que me dieron de presentar mis obras en Buenos Aires. No es algo tan fácil de lograr, estoy muy agradecida”, aclaró Cantarelli.

—¿Cómo te sentiste al cambiar el formato de tus obras? ¿Hubo incomodidad?

—Todo lo contrario, me sentí más cómoda. A mi me gusta generar una pincelada que sea súper gestual y expresiva, entonces creo que cuanto más grande es el lienzo puedo pintar con todo el cuerpo. Me resulta mucho más explosivo.

—Imagino que también cambian las herramientas a la hora de pintar más grande.

—Sí, los pinceles son más grandes y también utilizo unas barras que son de óleo que son súper expresivas. Otra de las grandes diferencias es que pinto sobre el piso porque me resulta mucho más cómodo y evito que la pintura se deslice hacia abajo.

—¿Qué te resulta más cómodo?

—Me gusta más pintar en el piso porque tengo mayor dominio de la pintura. Después lo levanto, lo presento en la pared, lo vuelvo a intervenir, lo vuelvo a bajar...

—Los pintores suelen coincidir en que cuando están haciendo su trabajo se les pasan las horas casi sin darse cuenta ¿Sentís eso?

—Totalmente. Ni te cuento cuando me pongo a pintar con este tipo de pintura y en cuadros de estas dimensiones. Es como que te metés adentro del cuadro. Es algo totalmente liberador. Al menos así es mi obra porque es totalmente genuina y gestual. Son trazos que salen de un sentimiento totalmente interno. El tiempo vuela y se ve reflejado en trazos, en colores, en intensidades e intenciones.

—¿La elección del acrílico como materia prima tiene que ver con esta intención?

—Sin dudas porque al tener un secado más rápido me permite superponer trazos.

—¿Te cuesta desprenderte de tus cuadros?

—Al principio me pasaba, pero después me di cuenta que el acto creativo se da mientras estoy pintando. Después si alguien la quiere colgar genial, pero no le presto tanta atención a eso.

La inspiración

—¿Te ayuda que en un concurso te digan un título como disparador?

—No, todo lo contrario. Me inspiro en la infancia, en mi historia, en mí. Si me pidem algo específico me limitan, deja de ser mío y pasa a ser un cuadro en función de... eso no me gusta.

—¿Hacés cuadros figurativos?

—Generalmente son abstractos, pero por momentos pueden aparecer algunas caras o textos y luego los voy tapando o interviniendo. Mi intención es que el espectador jamás se sienta ignorante en el momento en el que está frente a la obra. ¿Viste eso que pasa en los museos que están todos tratando de descifrar lo que dice el artista? Eso no me gusta.

La energía que produce

—¿Qué es la obra entonces?

—Eso que estás viendo. Los colores, la energía que te produce...

—La memoria viene cargada de imágenes y esas imágenes muchas veces están rodeadas de colores, atravesadas por manchas o cosas difícil de explicar...

—Por eso es que cuando yo estoy pintando estoy tan metida que inevitablemente sale todo lo que tengo adentro, esas imágenes almacenadas que seguramente no salen como algo figurativo, pero si se transforman en la elección de un color, en el trazo, en como surge una línea, en la forma en que se logra... esa es mi manera de representar.

—¿Cuáles son tus referentes?

—En la Escuela de Arte supe aprovechar la biblioteca. Absorber todas esas imágenes me resultó super nutritivo. Puedo nombrar a John Cunning o Henri Matisse. Cuando descubrí a Matisse y descubrí el color lo seguí siempre. Es un pintor clásico, me encanta.

Se dice de ella...

Mariela Mayorga, la directora y curadora de la muestra “Mujeres abstractas”, dio su opinión sobre la obra de la pintora bahiense.

“Sus pinturas son una composición de tintas, acrílicos y texturas, capaces de soportar el riesgo de una amplia paleta de colores, dotando a sus obras de una extraordinaria vitalidad y sensibilidad”.

“Si hay algo a lo que la artista no le teme es al color en su máxima expresión y a las enormes telas que invaden su taller. Atrás quedaron esas paletas de colores oscuros y quebrados en las que se sentía segura. Hoy, sus telas son abordadas sin prejuicios ni temores, por el brillo, colores fuertes y trazos anchos”.