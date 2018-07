"Lo que pasó en la cancha de tenis quedó ahí", dijo Guillermo Cañas

Guillermo Cañas, uno de los tres flamantes capitanes del equipo argentino de Copa Davis, afirmó hoy que compartir el cargo con Gastón Gaudio y Guillermo Coria es un gesto de "maduración" de su parte, luego de las peleas que protagonizaron la década pasada dentro del circuito ATP.

"Creo que todo lo que pasó adentro de una cancha de tenis ya pasó, maduramos muchísimo, cada uno estamos en una vida diferente, quizás ligados al tenis y otros no tanto. Así que todos estamos en la misma misión de tratar de ayudar al tenis argentino para que vuelva a ser lo que fue años atrás. Eso me motivó a aceptar la propuesta", aseguró Cañas.

La de Willy, quien llegó a ser Top Ten y actualmente es coach de la rusa Svetlana Kuznetsova, fue la primera voz oficial del nuevo triunvirato en hablar públicamente.

En ese sentido, detalló que proyecta estar en Argentina una semana antes del duelo frente a Colombia, pactado para septiembre próximo en sede a confirmar, luego de la gira por Estados Unidos.

"Imagino que estaré una semana antes del cruce con Colombia acá. Voy a estar en la gira de Estados Unidos con Kuznetsova y después estaré disponible para la Copa Davis. Hablaremos con los chicos para ver cómo lo vamos a plasmar, pero la idea me encantó", indicó en declaraciones a TyC Sports.

Sobre esta posibilidad que se le presenta, alejado del día a día en Argentina luego de haber inaugurado sus Academias de tenis en Miami, Cañas opinó: "No puedo hablar por Gastón y por Guille, pero a mí me llegó la propuesta por parte de Zabaleta, no más de una semana atrás. Mi respuesta siempre fue que estaba para ayudar al cambio del tenis argentino y nada menos que junto a dos grandes como Guille y Gastón, que tienen mucha experiencia dentro de una cancha de tenis".

Asimismo, se refirió a la salida de Daniel Orsanic, que llevó a la Argentina a ganar por primera vez en su historia la Ensaladera de Plata, en 2016.

"Orsanic hizo algo increíble que fue ganar la Davis, yo no puedo decir más. Mi posición es más de poder ayudar al tenis argentino, sobre su salida o diferencias no puedo opinar porque no lo sé", concluyó.