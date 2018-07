Califican de "irresponsables" las expresiones del médico Albino sobre el preservativo

La presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, calificó hoy de "irresponsables" las afirmaciones del pediatra Abel Albino, que puso en duda la eficacia del preservativo en la protección de enfermedades de transmisión sexual durante su exposición en el Senado, en el marco del debate por la despenalización del aborto.

"Me pareció una conducta irresponsable. El preservativo es el único elemento que sirve, tiene una efectividad de más del 90 por ciento. Eso está totalmente demostrado, ya ni la Iglesia Católica objeta esto", manifestó Bianco.

"Objeta el preservativo desde un punto de vista ideológico, pero no porque no sea efectivo. Le pediría que esto que piensa no lo repita porque es una irresponsabilidad que invita a mucha gente a que se infecte", añadió la médica en declaraciones a radio FM La Patriada.

Me retiré del Salón del Senado ante lo que dijo Albino “el preservativo no protege de nada” Una vergüenza tener que escuchar esto !! — Mabel Bianco (@mabelbianco) 25 de julio de 2018

El médico Abel Albino fue protagonista ayer de una fuerte polémica en el Senado con motivo del debate sobre la despenalización del aborto por afirmar que "el profiláctico no protege de nada porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana".

Albino se expresó así en su presentación ante el plenario de comisiones de la Cámara Alta que debate el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el cual criticó con argumentos que generaron el rechazo de Bianco.

"Es irresponsable porque hay muchas personas que lo escuchan en todo el país. El uso de preservativo en parejas donde uno es portador del HIV hace que no se contagie la otra persona", indicó Bianco.

"En otras cosas uno puede decir que disiente y se acepta pero en esta no porque todos los esfuerzos que nosotros estamos realizando para la prevención del VIH y problemas de transmisión sexual se van al tacho", agregó.

Para Fundación Huésped, los dichos de Albino son "una barbaridad desde el punto de vista científico".

Por su parte el director ejecutivo de la Fundación Huésped Leandro Cahn explicó que el preservativo consistente y correctamente utilizado es la mejor herramienta de doble protección tanto de embarazos no intencionales como de infección de transmisión sexual. (NA)